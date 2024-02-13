Российскому моряку запретили сойти на берег в Рижском порту

Капитан судна написал письмо с гарантиями, что россиянин не сойдет на берег, пока судно находится в порту.

В понедельник сотрудники Госпогранслужбы не зафиксировали попыток людей незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Как сообщалось, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) совместно с Госпогранохраной осуществляет усиленный контроль въезда иностранцев в Латвию в пунктах пропуска на восточной границе Латвии.

Получив в ходе проверки информацию, указывающую на риски, которые иностранный гражданин представляет для национальной безопасности Латвии, VDD дает пограничнику рекомендацию отказать иностранному гражданину во въезде в Латвию.

Иностранцев, желающих въехать в Латвию из России или Беларуси, проверяют независимо от их гражданства.

Во въезде в Латвию в основном отказывают иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своими действиями и публичными заявлениями поддерживают агрессию и интересы России, а также участвуют в различной преступной деятельности, отметили в службе.

В ходе переговоров эти иностранцы часто предоставляют ложную информацию, а также отказываются подтвердить свою готовность соблюдать латвийские правовые нормы. Учитывая специфику работы службы, в VDD не стали более подробно комментировать методологию ее работы и набор факторов риска, которым она уделяет особое внимание.

19 сентября 2022 года вступили в силу ограничения, введенные Кабмином на въезд российских граждан - обладателей краткосрочных шенгенских виз - в Латвию с несущественными целями, такими как туризм и отдых. Такие же ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.

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