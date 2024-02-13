Кремль объяснил, почему Путин не участвует в предвыборных дебатах

Избирательный штаб российского диктатора Владимира Путина официально проинформировал Центральную избирательную комиссию, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах перед предстоящими в мае "выборами" президента России, пишет "Медуза" со ссылкой на прокремлевское агентство ТАСС.
Путин баллотируется на президентских "выборах" уже в пятый раз, однако за все это время он не участвовал в дебатах во время предвыборных кампаний.
На прошедшем во вторник пресс-брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему Путин не будет принимать участие в дебатах.
"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков.
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