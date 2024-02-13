Вот и подходит к концу второй рабочий день на этой неделе. Сегодня стало известно, что в России объявили в розыск депутатов Сейма Латвии и Рижской думы, а российское предприятие "Рижский хлеб", владельцами которого являются латвийские предприниматели, оказывало поддержку российским десантником, за что получило от них благодарность. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 13 ноября.
Главное за 13 февраля ⟩ Скандал с "Рижским хлебом", объявление РФ в розыск депутатов Сейма и "колбасные" споры с Lidl
Новости Латвии:
В распоряжение портала Kompromat.lv попал видеоролик, на котором российские десантники благодарят за поддержку российскую компанию по производству хлеба "Рижский хлеб", которая принадлежит латвийским предпринимателям, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе одним из самых ярких событий стало интервью, которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону - уникальное событие во время идущей войны в Украине. Многие в соцсетях называли работу Карслону примером хорошей независимой журналистики. Я же с этим не согласен. Почему? Попытаюсь объяснить.
За последние 30 лет уехавших из Латвии на 434 тысячи больше, чем приехавших. Особенно остро Латвия недосчиталась населения после вступления в ЕС - люди массово поехали "на заработки" в Европу. Одно из самых востребованных направлений - Великобритания. В 2004 году разрыв средних заработков в Латвии и Великобритании составлял 13,5 раза. Как изменилась ситуация с тех пор? Догнала ли Латвия средний уровень по ЕС и имеется ли все еще ощутимая финансовая разница, если работаешь за рубежом?
Независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских, политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
Правительство во вторник одобрило предоставление самоуправлению Резекне при соблюдении ряда условий ссуды в размере 5 млн евро для стабилизации финансового положения.
В среду, 14 февраля, в 13:30 в Ратуше будут чествовать рижанку, которая помогла вернуть сломанный преступниками тактильный памятник Свободы, сообщили в департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
Под первым номером на выборы в Европейский парламент в Латвии выйдет "Согласие", а последний, 16-й номер достался партии "Стабильности!".
В понедельник, 12 февраля, гражданину России по соображениям безопасности был запрещен въезд в Латвию в Рижском порту, сообщили в Госпогранслужбе.
Госполиция начала ведомственную проверку в связи с опубликованной в сети информацией о бойцовском шоу в столичном ночном клубе, в котором участвовали молодые люди без защитной экипировки, пишет Rus.LSM.
Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за введение в Риге специальных платных зон, за въезд в которые с водителей частных автомобилей взимается фиксированная плата.
Вчера, 12 февраля, в Лиепской волости Цесисского края поезд зацепил и смертельно травмировал мужчину, сообщила агентству LЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Зане Васкане.
На улице Давида в Риге стоит скромный деревянный дом. В одной из квартир журналисты программы Bez Tabu встретили трех человек. Было заметно, что в помещении неопрятно и грязно, стоит неприятный запах. При этом известно, что в этой квартире зарегистрировано несколько компаний.
За рубежом:
Сенат США во вторник, 13 февраля, одобрил законопроект, который среди прочего предоставляет Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, однако ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей отклонит его.
Избирательный штаб российского диктатора Владимира Путина официально проинформировал Центральную избирательную комиссию, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах перед предстоящими в мае "выборами" президента России.
Латвийский моряк Артур Страутс предстал перед судом в Великобритании за кражу с корабля электронных товаров на сумму 15 000 британских фунтов (около 17 627 евро), сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Коллапс коммунальной системы, поразивший Россию этой зимой, оставил без электричества, воды и отопления в общей сложности более 1,5 миллиона человек, сообщает "Новая газета Европа" на основе общедоступной статистики.
Скандалом завершился юниорский хоккейный турнир "Кубок будущего", который проходил в Минске.
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт со своей женой Эугенией в конце января вместе ушли из жизни с помощью парной эвтаназии, пишет The Guardian. Им обоим было по 93 года.
7 февраля в СМИ появилась страшная новость. Житель поселка Сууре-Яани в Эстонии обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В начале февраля президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич раскритиковал качество мясных продуктов в магазинах Lidl. Он заявил, что в Lidl на колбасах не указан состав мяса, а также сколько его в изделии. После этого в компании Lidl Latvija выступили с опровержением сказанного Данусевичем, отметив, что упаковка всей продукции и указанная на ней информация полностью соответствуют требованиям латвийского законодательства, "а количество мяса указано на этикетках всех мясных изделий, а также специально выделено в дизайне продукции - для лучшей видимости". 13 февраля Данусевич опубликовал открытое письмо, в котором ответил Lidl.
Депутат Рижской думы, юрист Иева Бранте выходит замуж в третий раз, пишет журнал Privātā Dzīve.
Список достопримечательностей латгальской столицы пополнился новым природным объектом - болотной тропой, так называемым болотарием.
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