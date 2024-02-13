Главное за 13 февраля ⟩ Скандал с "Рижским хлебом", объявление РФ в розыск депутатов Сейма и "колбасные" споры с Lidl

За рубежом:

Сенат США во вторник, 13 февраля, одобрил законопроект, который среди прочего предоставляет Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, однако ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей отклонит его.

Избирательный штаб российского диктатора Владимира Путина официально проинформировал Центральную избирательную комиссию, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах перед предстоящими в мае "выборами" президента России.

Латвийский моряк Артур Страутс предстал перед судом в Великобритании за кражу с корабля электронных товаров на сумму 15 000 британских фунтов (около 17 627 евро), сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Коллапс коммунальной системы, поразивший Россию этой зимой, оставил без электричества, воды и отопления в общей сложности более 1,5 миллиона человек, сообщает "Новая газета Европа" на основе общедоступной статистики.

Скандалом завершился юниорский хоккейный турнир "Кубок будущего", который проходил в Минске.

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт со своей женой Эугенией в конце января вместе ушли из жизни с помощью парной эвтаназии, пишет The Guardian. Им обоим было по 93 года.

7 февраля в СМИ появилась страшная новость. Житель поселка Сууре-Яани в Эстонии обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя. Об этом сообщает Rus.Postimees.

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