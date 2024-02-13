В ВСУ опровергают крупные потери украинской армии под Селидово

Некоторые медиа ссылаются на блогера Анатолия Шария, с 2021 года объявленного Украиной в розыск, который написал в соцсетях: "Подсказывают, что по Селидово было несколько ударов: четыре кассеты, одна ракета, две кассеты, две ракеты, две кассеты", не уточнив, кто именно "подсказал". Некоторые провоенные российские "военкоры" писали о примененных ракетах "Искандер".

Уточняется, что полигон в Селидово расположен в 35 километрах от Донецка и находится к западу от Авдеевки, где в настоящее время идут ожесточенные бои. Ряд российских СМИ ссылается также на бывшего украинского депутата Игоря Мосейчука, который написал в Telegram: "Селидово… Прилеты были и в том числе кассетными боеприпасами... По погибшим и раненым инфы пока точной нет... жду точные данные с места". Позже в своем видеообращении он сообщил, что дождался предварительной информации и "пока ни про единого погибшего никто ничего не рассказал".