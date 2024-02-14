В футболе появится синяя карточка

Британские СМИ сообщают, что это нововведение может быть внедрено в Англии в женском и молодёжном футболе, а также на соревнованиях низших лиг. Окончательное решение по этому поводу будет принято в начале марта на заседании правления Английской футбольной ассоциации.

Если судья показывает игроку синюю карточку, он должен покинуть поле на десять минут. Если игрок получает две синие карточки, за ними автоматически следует красная карточка. Аналогично игра будет окончена для игрока, если он получит синюю и жёлтую карточки.

Синюю карточку будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром.

В качестве примера для применения синей карточки Международный футбольный совет приводит случай на Евро-2020, когда во время матча Италия - Англия Джорджио Кьеллини потянул за футболку Букайо Сака, сорвав контратаку, однако получил за это лишь жёлтую карточку.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин не поддерживает введение синей карточки. "Это больше не будет футболом", - сказал он. Жёлтые и красные карточки были введены в футболе в 1970 году.

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