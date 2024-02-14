Лаура Кулакова приглашает попрощаться с лидером Pērkons, принеся его любимые цветы

"У меня на телефоне сотни сообщений от вас - извините, я не смогла прочитать их все, не говоря уже о том, чтобы ответить. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка - это то, что помогает мне пережить эти тяжелые дни, идти вперед и делать что должна, чтобы мы все могли достойно проводить Юриса в его последний путь на бренной земле так, как ему хотелось бы - с музыкой, конечно, а как же иначе?

Мы, близкие Юриса и Pērkons, ждем вас в субботу, 17 февраля, с 9:00 утра в излюбленной Юрисом церкви св. Марии Магдалины в Старой Риге.

Принесите ему опьяняющие ароматные и сверкающие белые лилии и розы - их он любил больше всего".

После приглашения на прощание с Юрисом Кулаковым Лаура поделилась душевными словами об усопшем:

"Наверное, мне не нужно говорить о том, что Юрис не может просто так взять и уйти. Юрис бессмертен - так же, как и его музыка. Вчера, сегодня, завтра и навсегда... Так что не будем грустить - это было бы вообще не по-кулаковски. Слушайте, друзья, музыку, созданную Юрисом, в которой ни одна нота не случайна - он живет и всегда будет жить в ней вместе с нами. И, знаете, я вам еще кое-что скажу - вслушайтесь, друзья, в музыку небес. Однозначно, что Юрис там уже играет основательный рок-н-ролл!".

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