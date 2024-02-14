ASUS Republic of Gamers представляет полностью обновленные ноутбуки Zephyrus G14 и G16

Новый дизайн

Ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G16 2024-го года получили полное обновление как внутри, так и снаружи. Обе модели заключены в новый цельный корпус из алюминиевого сплава, что позволило идеально сбалансировать вес, прочность и внутреннее расположение компонентов, а также разместить большую клавиатуру во всю ширину корпуса. Встроенные динамики стали на 25% больше, чем у моделей предшествующего поколения, и способны воспроизводить низкие частоты до 100 Гц, а их громкость увеличилась на 47%. Обновленные ноутбуки Zephyrus G14 и G16 также получили более крупные колпачки клавиш и тачпад увеличенного размера для максимально комфортного набора текста и управления в системе и играх.

В оформлении корпуса также появилось новое цветовое решение – Platinum White. Как и металл платина, вдохновивший дизайнеров на этот оттенок, светлое оформление ноутбуков ассоциируется с настоящей роскошью. Кроме того, Zephyrus G14 и G16 2024-го модельного года получили красивую подсветку на дисплейной крышке. Массив светодиодов Slash пересекает крышку ноутбука по диагонали и поддерживает возможность тонкой настройки цветов и динамических эффектов подсветки, что позволяет сделать каждое устройство уникальным. Толщина корпуса Zephyrus G14 составляет 1,59 см, а вес устройства – всего 1,5 кг. Модель Zephyrus G16 имеет толщину 1,49 см и вес 1,85 кг. При такой невероятной легкости и компактности эти модели обладают просто потрясающей производительностью.

ИИ способствует повышению производительности