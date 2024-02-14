Фото ⟩ Действия властей РФ еще раз подтвердили, что спорт - инструмент пропаганды

В последние годы лозунг о том, что не надо связывать спорт и политику, стал попыткой российских политиков добиться возвращения спортсменов страны на международную спортивную арену.

Однако время от времени действия и заявления как спортсменов, так и российских спортивных чиновников подтверждают прямо противоположное.

В минувшие выходные в подмосковных Химках прошли любительские соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие несколько тысяч спортсменов. Перед стартом организаторы расположили лыжников в форме буквы Z, которая является символом агрессивной войны России в Украине.

Фото: EPA/Scanpix

Также перед началом соревнований прозвучало выступление военного преступника Владимира Путина, в котором он выразил поддержку российской армии. На обочине гоночной трассы также были плакаты с надписью "Zа Россию! Zа президента!".

Фото: EPA/Scanpix

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить спортсменам России, страны-агрессора, воюющей в Украине, и поддерживающей ее Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако Латвия и ряд других стран хотят запретить спортсменам этих стран участвовать в Олимпийских играх.

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