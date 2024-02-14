Латвия является одной из стран, которая активно экспортирует цветы в Россию. В прошлом году, по данным портала Rus.LSM Латвия поставила в Россию цветов почти на 20 миллионов евро. Журналисты Rus.LSM исследовали цветочный рынок в Латвии.
Реэкспорт цветов в Россию и другие страны
По данным Центрального статистического управления, в 2023 году экспорт цветов составил 30 миллионов евро. Больше всего цветов было экспортировано в Россию - почти на 20 миллионов евро.
Портал Rus.LSM отмечает, что в чаще всего случаев это цветы, привезенные из других стран. Больше всего цветов привезено из Нидерландов, по сути, это является транзитом.
Андрей Витолиньш, председатель правления Латвийского общества растениеводов прокомментировал:
"Нет местных предприятий, которые занимаются экспортом. Это чистый реэкспорт.
Экспорт растений в горшках резко сократился. В Латвии очень немногие компании занимаются срезанными цветами. Те, кто вел активную деятельность в этой отрасли из Общества растениеводов (…) прекратили эту делать. С другой стороны, с теми, кто занимается чистой спекуляцией - привезти и вывезти - Общество не имеет столь тесного контакта".
Рынок цветов в Латвии
Александр Раубишко, владелец Kliģeni, одного из крупнейших латвийских производителей цветов рассказал, что в феврале сезон только начинается.
"Растет ли спрос на цветы? Не знаю. Я бы не говорил так оптимистично, что растет. Думаю, люди считают деньги. У меня нет информации о том, сколько человек проходит через базы. Говоря о летних цветах, местный производитель, вероятно, обеспечивает ими местный рынок. Будут примулы и гиацинты.
На День святого Валентина и 8 марта наверняка базы будут работать полным ходом. Сезон только начинается.
Самый большой оборот приходится на начало летних цветов, это всего лишь прелюдия", - отметил Раубишко.
Инта Руденко, представитель Grobiņas ziedi, еще одного крупного производителя, отметила, что латвийские покупатели предпочитают местные цветы.
"Люди очень хотят местную продукцию и расстраиваются, что до сих пор ее нет.
Покупатели лояльны и терпеливо ждут, пока у нас все зацветет. Можем обрадовать их тем, что весенние цветы уже цветут. То, что не выращиваем, покупаем, потому что нам предстоит обеспечить ассортимент цветочного магазина. Все подорожало, цены растут, но я не могу сказать, что нашу продукцию не покупают", - сказала Инта Руденко.
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