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"РИГА ЗА 15 МИНУТ" ⟩ Первая бензоколонка и каштанчики, напоминавшие в США о Латвии - что скрывает Базар Берга?

Саша Пилат Viktors Devjatovs Ēriks Saksons Pauls Zvirbulis rus.tvnet.lv
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Здесь свою знаменитую книгу "Алхимик" презентовал бразильский прозаик Пауло Коэльо, на презентации присутствовал латышский поэт Имант Зиедонис, а место, в котором это всё происходило, связано с испанским живописцем Сальвадором Дали. Мы говорим о Базаре Берга в центре Риги!

RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.

Нашей очередной остановкой стал Базар Берга (Berga Bazārs), который известен не только своими бутиками, салонами, ресторанами и офисами, но и архитектурой, состоящей из целого ансамбля зданий.

Сам базар получил имя от своего основателя Кристапа Бергса, который был именитым промышленником и градостроителем. Кстати, это его ненастоящая фамилия.

Базар Берга - это шопинг, вкусная выпечка, летний фестиваль устриц, узкие улочки, неспешные прогулки, фестивальное кино, шикарный каштан и фонтан, который называют "Насосиком" (Pumpītis), поскольку когда-то на его месте располагался первый насос для заправки топлива в Риге.

Галерея: Базар Берга

Проводником RUS TVNET по Базару Берга стала Лия Шендо, которая рассказала об истории этого места и развеяла миф о том, что сюда могут прийти только люди с толстыми кошельками!

Скорее смотрите видео!

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