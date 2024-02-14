Украина уже уничтожила пять крупных российских кораблей в Черном море

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины совместно с Главным разведывательным управлением Минобороны в ходе операции у берегов Крыма уничтожили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников".

"Цезарь Куников" - один из семи больших десантных кораблей, входивших в состав Черноморского флота России до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Незадолго до вторжения в Украину Россия создала на Черном море новую военно-морскую десантную группировку, в которую вошли 13 крупных десантных кораблей.

Помимо семи кораблей Черноморского флота, в эту группировку вошли также десантные корабли Северного и Балтийского флотов России.

На данный момент Украина уничтожила пять российских больших десантных кораблей - "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Саратов", "Оленегорский горняк" и "Минск".

Корабль "Цезарь Куников" подвергся нападению украинских сил примерно через месяц после вторжения России в Украину. В это время корабль подвергся ракетной атаке, но его удалось отремонтировать.

Россия уже потеряла в войне против Украины более 20 кораблей, в том числе десантные корабли, подводную лодку и крейсер "Москва".

До полномасштабного вторжения в Украину ВМФ России имел в Черном море более 70 кораблей.

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