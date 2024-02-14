Дожди и снег: синоптики о погоде в четверг

Больше осадков выпадет ближе к вечеру в центральных краях, а в восточной части страны в четверг вечером пойдет снег.

Небо будет затянуто облаками, местами возможна дымка. Ожидается южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью и утром во многих местах на дорогах образуется гололед.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса, в ночные и утренние часы в восточной части страны - от 0 до -4 градусов.

В Риге в четверг ожидается пасмурная погода, временами небольшие дожди, количество осадков увеличится ближе к вечеру. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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