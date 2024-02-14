В четверг местами выглянет солнце; ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако в Латгале и на востоке Видземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшой дождь и мокрый снег. К вечеру осадков будет больше, особенно в центральной части страны.
В течение дня условия передвижения по главным автодорогам улучшатся - гололед растает. Вечером образование гололеда возобновится, местами дороги будет покрывать снег.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, днем воздух прогреется до +1...+4 градусов.
В Риге временами ожидается небольшой дождь, вечером - дождь и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер усилится до умеренного, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.
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