В четверг местами выглянет солнце; ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

Ожидается небольшой дождь и мокрый снег. К вечеру осадков будет больше, особенно в центральной части страны.

В течение дня условия передвижения по главным автодорогам улучшатся - гололед растает. Вечером образование гололеда возобновится, местами дороги будет покрывать снег.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, днем воздух прогреется до +1...+4 градусов.

В Риге временами ожидается небольшой дождь, вечером - дождь и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер усилится до умеренного, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

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