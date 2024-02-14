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Rīgas siltums предупреждает о росте счетов за отопление в январе

rus.tvnet.lv/LETA
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Отопление. Иллюстративное фото.
Отопление. Иллюстративное фото. Фото: AstroStar/Shutterstock

Ожидается, что за январь клиенты Rīgas siltums получат гораздо более высокие счета, чем за декабрь, предупреждает предприятие.

В Rīgas siltums пояснили, что на счета за тепло в Риге в январе повлияла низкая уличная температура, что привело к увеличению потребления тепла на 22,4% по сравнению с декабрем 2023 года.

Средняя температура воздуха в январе 2024 года составила -4,5 градуса, что на 4,2 градуса ниже, чем в декабре 2023 года (-0,3 градуса).

Тариф на тепло в январе этого и декабре прошлого года был одинаковым и составлял 87,57 евро за мегаватт-час. Рост счетов связан с холодной погодой. Например, если в неутепленном доме в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров счет за декабрь составил около 116 евро без налога на добавленную стоимость, то за январь он вырос примерно до 142 евро. В утепленном доме счет за ту же квартиру за декабрь составил около 46 евро без НДС, за январь - 57 евро.

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