RUS TVNET поздравляет читателей с Днем святого Валентина и рассказывает о главных событиях уходящей среды в Латвии и мире.
Главное за 14 февраля ⟩ Министр о медицине на русском, ТОП латвийских стартапов и "слежка" за наличными
Новости Латвии:
Во вторник, 13 февраля, министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" назвал недопустимой ситуацию, когда врачи обсуждают рабочие вопросы на иностранном языке. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Одним из направлений плана по борьбе с теневой экономикой на 2024-2027 годы является ограничение оборота наличных денег, в частности, путем введения требования к коммерческим учреждениям ежеквартально отчитываться перед Службой государственных доходов (VID) о внесении и снятии наличных денег в банкоматах и отделениях банков. Об этом пишет газета Diena.
В Плявниеках столкнулись автомобили BMW и Volvo. Оба водителя уверены, что ехали на зеленый сигнал светофора, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
В среду, 14 февраля, Генштаб ВСУ сделал заявление и официально подтвердил атаку на российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море.
Президент РФ через посредников предлагал США заморозить бои в Украине, но переговоры провалились, сообщает Reuters.
Израильские истребители начали авиаудары по Ливану, объявила армия в среду, 14 февраля, что вызывает опасения относительно войны между двумя странами.
Интересное чтиво:
"У нас действительно достаточно гомофобное общество, и это даже не про гомофобию, на самом деле это про ксенофобию", - говорит сертифицированный тренер программ, повышающих родительскую эффективность, Ксения Соловьева. Она поняла это на собственном опыте после того, как публично сообщила об отношениях с гидом, автором проекта Brokastis Toskānā Лиене Порите.
В гостях дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" пара рассказала, с какими трудностями они столкнулись после каминг-аута, как их преодолевали и почему промолчать не было бы выходом.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся ко Дню святого Валентина. Ответы смотрите на видео!
Ведущее издание по европейским стартапам EU-Startups составило ТОП-10 молодых латвийский предприятий, на которые в 2024 году стоит обратить внимание инвесторам. Отметим, что наши стартапы пользуются спросом – их продают за десятки миллионов евро. TVNET+ изучил историю успеха.
Несколько дней назад пользователей соцсети X (ранее Twitter) смутила фотография чека из известной таверны Raganas ķēķis в Сигулдском крае. В счет клиента якобы была включена плата "за музыку на фоне". Представитель Raganas ķēķis объяснил RUS TVNET, что произошло.
Настраиваемся на романтический лад и проходим наш тест!
14 февраля, в День всех влюбленных, российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился свежим снимком своей супруги Аллы Пугачевой.
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