Главное за 14 февраля ⟩ Министр о медицине на русском, ТОП латвийских стартапов и "слежка" за наличными

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"У нас действительно достаточно гомофобное общество, и это даже не про гомофобию, на самом деле это про ксенофобию", - говорит сертифицированный тренер программ, повышающих родительскую эффективность, Ксения Соловьева. Она поняла это на собственном опыте после того, как публично сообщила об отношениях с гидом, автором проекта Brokastis Toskānā Лиене Порите.

В гостях дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" пара рассказала, с какими трудностями они столкнулись после каминг-аута, как их преодолевали и почему промолчать не было бы выходом.

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся ко Дню святого Валентина. Ответы смотрите на видео!

Ведущее издание по европейским стартапам EU-Startups составило ТОП-10 молодых латвийский предприятий, на которые в 2024 году стоит обратить внимание инвесторам. Отметим, что наши стартапы пользуются спросом – их продают за десятки миллионов евро. TVNET+ изучил историю успеха.

Несколько дней назад пользователей соцсети X (ранее Twitter) смутила фотография чека из известной таверны Raganas ķēķis в Сигулдском крае. В счет клиента якобы была включена плата "за музыку на фоне". Представитель Raganas ķēķis объяснил RUS TVNET, что произошло.

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14 февраля, в День всех влюбленных, российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился свежим снимком своей супруги Аллы Пугачевой.

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