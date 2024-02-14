Полиция призывает оценивать риски при поездках в страны, сотрудничающие с РФ

Государственная полиция призывает граждан Латвии оценивать необходимость и риски безопасности при поездках в страны, которые тесно сотрудничают с Россией и могут быть недружественны к Латвии и ее гражданам, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции, комментируя сообщения о том, что Россия объявила в розыск иностранных политиков, в том числе латвийских, которые являются депутатами парламентов и членами правительств.