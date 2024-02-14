Биатлонист Расторгуев показал второй лучший результат в истории Латвии на индивидуальной дистанции в 20 км

В 2001 году в словенском Поклюке Илмар Брицис завоевал в этой дисциплине бронзовую медаль. Четвертое место также является карьерным рекордом Расторгуева на чемпионатах мира.

Латвиец проиграл две минуты и 50,2 секунды норвежцу Йоханнесу Тиннесу Бё, завоевавшему золотую медаль. Латвийский спортсмен показал шестой по скорости шаг на дистанции.

Ренар Биркенталь допустил три ошибки при стрельбе, уступив чемпиону более девяти минут и занял 68-е место. Александр Патриюк допустил шесть ошибок и оказался на 86-й позиции, отстав от Йоханнеса Тиннеса Бё более чем на 12 минут.

На старт вышли 100 биатлонистов.

В продолжении недели пройдут матчи в смешанной двойной эстафете, эстафетах, а также в соревнованиях с общим стартом.

В продолжении сезона запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло на рубеже февраля и марта.

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