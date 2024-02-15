Украинская армия давно не была в таком плохом состоянии, как сейчас

Для украинской армии ситуация на фронте сейчас самая сложная с лета 2022 года: за последние полтора года украинская армия никогда не была такой слабой, как в текущий момент, сообщает издание Rus.Postimees.
По боевой технике, особенно артиллерийским системам и бронемашинам, ситуация, конечно, лучше, чем в конце лета 2022 года, но с другими ресурсами большие проблемы. Такой большой проблемы с боеприпасами (в основном - со снарядами) не было с начала войны, солдат уже не хватает, и впервые за эту войну я почувствовал на фронте, что мотивация украинцев уже не та, что была раньше, и это происходит по многим причинам.
Все последующие неприукрашенные мысли и выводы основаны на беседах с офицерами и солдатами украинских фронтовых бригад, состоявшимися в конце января.
Для начала две мысли украинских солдат.
Молодой офицер украинской штурмовой бригады: "Война обязательно продлится еще три года. Я принял это во внимание. На всякий случай я даже делаю расчет на четыре года".
Украинский военный, который до войны был известным бизнесменом в Днепре: "Я до сих пор не понял, чего больше боятся наши союзники: нашего поражения или нашей победы?"
Усталость ослабляет ежедневный боевой дух
О мотивации. Изменения в мотивации украинских солдат объяснить непросто. Для этого ее следует разделить как бы на две части. Одна из них, так называемая большая мотивация, состоит в том, чтобы разгромить российскую армию или хотя бы не позволить ей больше оккупировать Украину. Эта часть мотивации все еще в порядке.
Помимо этой прекрасной мотивации "За Украину!", несущей в себе великую цель, есть и так называемая меньшая мотивация. Речь о том, что заставляет вас каждый день действовать ради великой цели. И с этим есть проблемы.
Причина тому - общая усталость украинских солдат. У многих скоро срок нахождения на войне будет составлять полтора-два года. Средний возраст украинских солдат - более сорока лет. Просто физически многие люди не могут так долго воевать.
Чем дольше идет война, тем сильнее начинает проявляться высокий средний возраст солдат, особенно во время наступлений. Бои на передовой чрезвычайно изнурительны физически. Уже несколько месяцев на передовой очень утомляют, но если вы непрерывно сражаетесь на передовой в течение года или даже дольше, история с усталостью будет во много раз хуже. Если вы выжили, конечно.
Помимо усталости стоит и проблема нехватки новых солдат. Многие батальоны недостаточно укомплектованы. Особенно не хватает людей в пехоте. Говорить об отдельных так называемых ударных подразделениях нет смысла. По сути, все украинские пехотинцы теперь при необходимости становятся штурмовиками.
Нехватка новых людей привела к тому, что солдатам приходится удерживать позиции на линии фронта пять-семь дней подряд вместо прежних в среднем трех дней. До того момента, когда прибудет другая смена бойцов, которых становится все меньше и меньше.
Даже один день на передовой, особенно если приходится постоянно сдерживать противника, очень утомляет. Очень трудно объяснить эти условия человеку, который никогда не был на линии фронта или хотя бы не видел этих окопов на передовой. Мне тоже трудно понять их до конца.
На данный момент на восточно-украинском фронте уже давно стоит такая погода, которая не является ни зимней, ни весенней. Несколько дней держится легкий морозец и идет снег, потом несколько дней наблюдается плюсовая температура - и весь снег начинает таять. Куда уходит вода, образовавшаяся в результате таяния снега? В траншею, конечно. И ты потом сидишь в холодном и мокром окопе по пять-семь дней. Согреться невозможно. В то же время на тебя постоянно обрушивается смерть.
Украинский военный прислал Postimees видео, на котором запечатлены условия, в которых приходится сражаться на оборонительных позициях. Видео снято возле Работино в Запорожской области, но условия на фронте сейчас везде одинаковые.
Кроме того, украинский солдат, сидящий в окопе в таких экстремальных условиях, понимает, что его не заменят. Не будет новых людей и новых частей, которые примут участие в защите родины таким же образом, как это делает он. Он видит, что люди по своей воле уже не хотят ехать на фронт, и государство не может ничего сделать, чтобы организовать мобилизацию сколько-нибудь разумным образом.
Эта и без того длительная неспособность организовать мобилизацию сейчас разрывает украинское общество изнутри. Особенно сильно плохая мобилизация влияет на мотивацию солдат, которые воюют уже длительное время.
И тогда солдаты начинают рассказывать всякие истории. Две недели назад я провел некоторое время у линии фронта (мы ждали разрешения на выезд на позицию), и мне довелось поговорить со старшим офицером-водителем. Он из Западной Украины. Он мне прямо сказал: "Я добровольно пошел защищать Украину, но вместо этого меня отправили сюда, на Донбасс". Это можно воспринимать как единичную солдатскую оценку ситуации, но мне довелось поговорить и с другим украинским солдатом, который выругался примерно так, что какого черта "мы должны защищать эту Донецкую область, где большинство местных жителей только и ждут этих п...", использовав очень оскорбительное слово в отношении российских военных.
Подчеркиваю, это единичные случаи, это не распространенное отношение. Это также может быть влиянием нарратива, намеренно распространяемого врагом среди украинских солдат. Вопрос в том, есть ли смысл вам и вашим однополчанам умирать за русскоязычные регионы Украины? Распространение этой мысли может нанести большой урон моральному духу украинской армии в ситуации, когда на Восточном фронте и так дела идут довольно плохо, а потери велики.
Сидение в обороне деморализует
Из-за нехватки ракет Украина сейчас находится в обороне по всему Восточному фронту. В такой же глубокой обороне, как и весной и летом 2022 года. Но с точки зрения настроения солдат - это совершенно разные ситуации.
В то время сопротивление давало украинским солдатам огромную мотивацию, и добровольцы, как правило, активно помогали держать эту оборону. Однако сидеть сейчас в обороне, зная, что раньше все казалось таким позитивным, а теперь нет даже лучика света - это во многом деморализует, и никто уже не хочет отправиться на фронт просто из энтузиазма.
По крайней мере, на Восточном фронте украинские солдаты находятся в довольно плохом настроении. Конечно, не все, но многие. Такого плохого настроения в украинских частях во время полномасштабной войны я еще не видел.
Я знаю случай, когда недавно на Восточный фронт был отправлен батальон, состоявший в основном из солдат среднего возраста, вернувшихся в строй после ранений. Многие еще не успели как следует выздороветь, и им пообещали, что их не отправят на передовую. Однако к моменту их прибытия на Восточный фронт ситуация там стала настолько тяжелой, что солдатам было приказано выйти на линию фронта. Две трети бойцов отказались подчиниться приказу.
Украинская армия дошла до ситуации, когда ее передовые части состоят из опытных, но измотанных бойцов, и новых, но плохо обученных.
Люди, которые пошли защищать Украину в начале войны, теперь видят, что половина их товарищей убита или искалечена. Они видят, что их единственный шанс наконец уйти с фронта - это умереть или потерять руку или ногу. Это также имеет очень деморализующий эффект (основываясь на долгих наблюдениях, я подсчитал, что украинская армия потеряла в этой войне около 100 000 мужчин и женщин убитыми, но подчеркиваю, что это - моя личная оценка).
Большая часть мужчин, которых сейчас мобилизуют, после первоначальной подготовки сразу же отправляется во фронтовые части (но это не значит, что они сразу оказываются на передовой), что в свою очередь создает еще одну большую проблему: нет возможности правильно подготовить и обучить как следует новые бригады, которые смогут заменить боевые части в ближайшем будущем. Возник замкнутый круг.
Украинская армия сейчас пытается создать резервы. Разговоры о формировании десяти новых бригад ведутся с осени прошлого года, но формирование идет через пень-колоду, потому что мобилизованных в них постоянно забирают на пополнение старых, истекающих кровью бригад на фронте. Ни для кого не секрет, что в Украине до сих пор не удалось создать ни одной новой механизированной бригады с полным комплектом личного состава и всей необходимой техникой. Для них не хватает технологий и не хватает людей. По сути, эти новые бригады стали учебными центрами, а не долгожданной заменой на фронте.
Да и что вообще такое десять новых бригад в контексте войны такого масштаба? Ничего особенного. Украине нужно значительно больше новых бригад, если она хочет предпринять еще одно крупное наступление в 2025 году. Но часы продолжают тикать.
"Мы должны оставаться в глухой обороне как минимум год, чтобы подготовить нормальные резервы. Минимум двадцать бригад, которые смогут нас заменить или совершить прорыв", - рассказал украинский офицер из бригады, понесшей большие потери на Восточном фронте в самом начале войны.
Дроны не могут заменить артиллерию
Что касается вооружения, то последние несколько месяцев приходят новости только о том, что украинская армия получила или собирается получить всевозможные новые беспилотники. Это все позитивно, учитывая, что все это дроны украинского производства. И также учитывая, что за последний год война стала гораздо более технологичной.
Проблема в том, что только с помощью дронов невозможно выиграть войну. Украинской армии для полноценной обороны, не говоря уже о наступлении, необходимо большое количество пехоты, бронетехники и артиллерии. Этого все еще нет. И это невозможно создать даже путем замены главы ВСУ.
"К сегодняшнему дню всем должно быть ясно, что за нас никто воевать не будет, - заявил опытный украинский офицер. - Если мы так решим, то также и поймем, что никто нам ничего давать не обязан. Если нам дали только ерунду, хорошо, давайте примем это к сведению и будем бороться дальше. Просто мы должны понимать, что нам придется продолжать борьбу собственными силами. С тем, что у нас есть, с людьми, которые у нас есть. Надо было за эти два года ускоренными темпами заняться нашей военной промышленностью, хотя бы производством снарядов и других боеприпасов. По крайней мере, сейчас самое время взять себя в руки".
"С теми ресурсами, которые у нас есть, мы можем продержаться на фронте еще год, - добавил офицер одной из штурмовых бригад. - Нет никаких вопросов. Но мы должны быть уверены, что через год у нас будет все необходимое, и это будет собственное производство. И что оно технологически будет превосходить кацапское (российское - Я.П.). К сожалению, у меня нет такой веры".
Надо полностью согласиться с польским аналитиком Конрадом Музыкой, который несколько недель назад написал: "То, как Украина сможет адаптироваться к нынешней ситуации, имеет решающее значение для хода этой войны и будущего Украины". В этом свете стоит посмотреть и на недавнюю смену главкома ВСУ.
Будет совсем неудивительно, если российская армия в ближайшие месяцы прорвется где-нибудь на фронте в том случае, если не произойдет серьезных изменений в ресурсах украинской армии. До сих пор оборона Украины держится, но с учетом ее нынешнего состояния в одночасье может появиться роковая трещина.
Победа Украины сегодня намного дальше, чем в прошлом году. Если на фоне усыхания помощи Запада кто-то в Украине вообще всерьез верит в эту победу.
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