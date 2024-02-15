Остапенко проиграла Азаренко в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Дохе

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Дохе в борьбе за выход в четвертьфинал уступила белоруске Виктории Азаренко.
Матч завершился с результатом 0:6, 3:6.
В этом сезоне Остапенко потерпела всего три поражения - все в матчах против Азаренко.
Остапенко занимает в рейтинге WTA 11-е место, тогда как Азаренко - 31-е.
Латвийская теннисистка завершила этот турнир со 120 рейтинговыми очками, что позволит ей на следующей неделе подняться на девятое место рейтинга.
Напомним, для латвийской теннисистки начало этого сезона стало самым удачным в ее карьере. Рижанка успела завоевать два трофея WTA 500 в Аделаиде и Линце, в свою очередь на Открытом чемпионате Австралии Остапенко остановилась в третьем круге. Всего за свою карьеру Остапенко завоевала восемь титулов WTA.
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