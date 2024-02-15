Утром в четверг РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

Утром в четверг, 15 февраля, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины, россияне применили стратегическую авиацию, пишет "Медуза".
По всей Украине на несколько часов была объявлена воздушная тревога, в Киевской и Львовской областях сработало ПВО.
Как заявил глава киевской военной администрации Сергей Попко, российские войска нанесли удар по столице Украины несколькими типами ракет с разных направлений. Он отметил, что все ракеты уничтожены, но сколько их было - не сообщил.
"По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", - сказал Попко.
В свою очередь во Львове в результате поgадания в нескольких домах выбило окна, пострадали и объектs инфраструктуры, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам главы Львовской области Максима Козицкого, в результате обстрела пострадали два мирных жителя.
В Запорожье - попадание по объекту инфраструктуры, один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется. Также пострадали многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли, сообщил секретарь мэра города Анатолий Куртев.
Взрывы прогремели и в Днепропетровской области. Как отметил глава области Сергей Лысак, россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуре. Поступила информация о взрывах в Днепре, а в Хмельницкой области повреждены гражданские объекты.
Кроме того, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области, сообщил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, в Миргородском районе после в склад произошел пожар, люди не пострадали.
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