Утром в четверг РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

По всей Украине на несколько часов была объявлена воздушная тревога, в Киевской и Львовской областях сработало ПВО.

Как заявил глава киевской военной администрации Сергей Попко, российские войска нанесли удар по столице Украины несколькими типами ракет с разных направлений. Он отметил, что все ракеты уничтожены, но сколько их было - не сообщил.

"По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", - сказал Попко.

В свою очередь во Львове в результате поgадания в нескольких домах выбило окна, пострадали и объектs инфраструктуры, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам главы Львовской области Максима Козицкого, в результате обстрела пострадали два мирных жителя.

В Запорожье - попадание по объекту инфраструктуры, один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется. Также пострадали многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли, сообщил секретарь мэра города Анатолий Куртев.

Взрывы прогремели и в Днепропетровской области. Как отметил глава области Сергей Лысак, россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуре. Поступила информация о взрывах в Днепре, а в Хмельницкой области повреждены гражданские объекты.

Кроме того, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области, сообщил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, в Миргородском районе после в склад произошел пожар, люди не пострадали.

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