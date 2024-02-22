Вадим Ляшенко о поиске тренера для сборной и необычном знакомстве с Патриком Клюйвертом

Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко, который рассказал о поиске главного тренера для сборной и планах на 2024 год.
Сегодня в выпуске:
- О поиске главного тренера сборной Паоло Николато
- Обсуждался ли Роман Григорчук?
- Кто из местных тренеров мог бы возглавить сборную?
- Почему важно, чтобы тренер жил в Риге?
- О зарплате Николато
- Почему тренером не может быть русскоязычный?
- О необычном знакомстве с Патриком Клюйвертом
- Где сборная будет играть домашние матчи?
- О сложностях полётов на Фарерские острова
- Результаты жеребьёвки Лиги наций. Чего ждать?
- Что будет, если во время жеребьёвки выпадет Россия или Беларусь?
- Рейтинг ФИФА. Важно ли место в нём?
- Грядущий конгресс ЛФФ. Есть ли стресс?
- 40-летие и мысли о возрасте
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