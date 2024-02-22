Чт, 22.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Вадим Ляшенко о поиске тренера для сборной и необычном знакомстве с Патриком Клюйвертом

Саша Пилат rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко, который рассказал о поиске главного тренера для сборной и планах на 2024 год.

Сегодня в выпуске:

  • О поиске главного тренера сборной Паоло Николато
  • Обсуждался ли Роман Григорчук?
  • Кто из местных тренеров мог бы возглавить сборную?
  • Почему важно, чтобы тренер жил в Риге?
  • О зарплате Николато
  • Почему тренером не может быть русскоязычный?
  • О необычном знакомстве с Патриком Клюйвертом
  • Где сборная будет играть домашние матчи?
  • О сложностях полётов на Фарерские острова
  • Результаты жеребьёвки Лиги наций. Чего ждать?
  • Что будет, если во время жеребьёвки выпадет Россия или Беларусь?
  • Рейтинг ФИФА. Важно ли место в нём?
  • Грядущий конгресс ЛФФ. Есть ли стресс?
  • 40-летие и мысли о возрасте

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх