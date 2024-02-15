Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - экс-пропагандист Марат Касем рассказал о своей работе на Кремль, норма о госязыке для ВНЖ граждан России соответствует Сатверсме, а TVNET+ выяснял, чьи интересы соблюдает Латвийская православная церковь. Об этих и других новостях четверга, 15 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 февраля ⟩ Экс-пропагандист о работе на Кремль, Гревцова лишилась места в Сейме и требовать знания госязыка для ВНЖ законно
Новости Латвии:
Экс-главред российского пропагандистского информационного агентства "Sputnik Литва" Марат Касем дал интервью журналисту "Новой Газеты Европа" Илье Азару, в котором рассказал о своей работе на российскую пропаганду, сотрудничестве с латвийскими спецслужбами и войне в Украине. RUS TVNET - кратко о сказанном Касемом.
В четверг, 15 февраля, Конституционный суд (КС) признал соответствующей основному закону страны норму, обязывающую граждан России подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство.
Верховный суд сегодня, 15 февраля, отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (CVK). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, а также лишилась мандата депутата Сейма.
Даже спустя 30 лет после того, как Латвия стала независимым государством, Латвийская православная церковь (ЛПЦ) оставалась "в лоне" Русской православной церкви (РПЦ). Московский патриархат поддержал Кремль в полномасштабной войне в Украине, что подтолкнуло власти Латвии к принятию решительных мер по отмежеванию Латвийской православной церкви от Москвы. Почему сложилась такая ситуация и какой сейчас статус у ЛПЦ, разбирался TVNET+.
В четверг утром, 15 февраля, в рижском микрорайоне Вецмилгравис был сорван баннер с украинским флагом, сообщила RUS TVNET представитель Рижской думы Эдите Матусевича.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин в интервью журналисту пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал ход начатой Россией войны в Украине и заявил, что сожалеет, что не начал вторжение раньше.
Российский диктатор Владимир Путин в среду сообщил, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США в ноябре этого года будет лучшим исходом для России, так как Байден "более опытен и предсказуем" как политик, пишет dpa.
Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой "серьезной угрозе национальной безопасности" США. По данным источников СМИ, эта угроза связана с Россией и потенциальным размещением ядерного оружия в космосе.
Для украинской армии ситуация на фронте сейчас самая сложная с лета 2022 года: за последние полтора года украинская армия никогда не была такой слабой, как в текущий момент, сообщает издание Rus.Postimees.
Иеромонах Петр из Башкирской епархии вышел из РПЦ, выступил против войны, нецензурно выразился о работе митрополита и призвал участников протестов бежать. Это редкий случай: очень мало священников высказываются против войны и официальной позиции РПЦ, так как за непослушание можно легко лишиться сана. Русская служба Би-би-си поговорила с отцом Петром.
Интересное чтиво:
Пока весна в Латвию не торопится, а серые февральские будни совсем не радуют, лучший способ развеяться - прогулки на свежем воздухе. Рассказываем о смотровых вышках, которые находятся совсем недалеко от Риги. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Дохе в борьбе за выход в четвертьфинал уступила белоруске Виктории Азаренко.
В начале прошлого года у жительницы Эстонии Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. "С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы", - призналась Репс программе Impulss на ETV. Эту историю пересказывает портал Limon.ee.
1 февраля состоялась премьера спектакля Латвийского национального театра "Питер Пэн. Синдром". Актер Эгонс Домбровскис сыграл в спектакле, будучи больным гриппом. Он рассказал прессе, что за мгновения до выхода на сцену все еще лежал под системой и был напичкан лекарствами. А после премьеры, несмотря на свое состояние, задержался на банкете. Это нормально?
В День святого Валентина розы и тюльпаны были на вес золота, а сегодня просто праздник какой-то для любителей цветов - наконец нормальные цены!
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