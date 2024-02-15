Главное за 15 февраля ⟩ Экс-пропагандист о работе на Кремль, Гревцова лишилась места в Сейме и требовать знания госязыка для ВНЖ законно

Интересное чтиво:

Пока весна в Латвию не торопится, а серые февральские будни совсем не радуют, лучший способ развеяться - прогулки на свежем воздухе. Рассказываем о смотровых вышках, которые находятся совсем недалеко от Риги. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Дохе в борьбе за выход в четвертьфинал уступила белоруске Виктории Азаренко.

В начале прошлого года у жительницы Эстонии Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. "С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы", - призналась Репс программе Impulss на ETV. Эту историю пересказывает портал Limon.ee.

1 февраля состоялась премьера спектакля Латвийского национального театра "Питер Пэн. Синдром". Актер Эгонс Домбровскис сыграл в спектакле, будучи больным гриппом. Он рассказал прессе, что за мгновения до выхода на сцену все еще лежал под системой и был напичкан лекарствами. А после премьеры, несмотря на свое состояние, задержался на банкете. Это нормально?

В День святого Валентина розы и тюльпаны были на вес золота, а сегодня просто праздник какой-то для любителей цветов - наконец нормальные цены!

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