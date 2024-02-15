Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - экс-пропагандист Марат Касем рассказал о своей работе на Кремль, норма о госязыке для ВНЖ граждан России соответствует Сатверсме, а TVNET+ выяснял, чьи интересы соблюдает Латвийская православная церковь. Об этих и других новостях четверга, 15 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 февраля ⟩ Экс-пропагандист о работе на Кремль, Гревцова лишилась места в Сейме и законно требовать сдать госязык для ВНЖ
Новости Латвии:
Экс-главред российского пропагандистского информационного агентства "Sputnik Литва" Марат Касем дал интервью журналисту "Новой Газеты Европа" Илье Азару, в котором рассказал о своей работе на российскую пропаганду, сотрудничестве с латвийскими спецслужбами и войне в Украине. RUS TVNET - кратко о сказанном Касемом.
В четверг, 15 февраля, Конституционный суд (КС) признал соответствующей основному закону страны норму, обязывающую граждан России подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство.
Верховный суд сегодня, 15 февраля, отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (CVK). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, а также лишилась мандата депутата Сейма.
Даже спустя 30 лет после того, как Латвия стала независимым государством, Латвийская православная церковь (ЛПЦ) оставалась в "лоне" Русской православной церкви (РПЦ). Московский патриархат поддержал Кремль в полномасштабной войне в Украине, что подтолкнуло власти Латвии к принятию решительных мер по отмеживанию Латвийской православной церкви от Москвы. Почему сложилась такая ситуация и какой сейчас статус у ЛПЦ, разбирался TVNET+.
В четверг утром, 15 февраля, в рижском микрорайоне Вецмилгравис был сорван баннер с украинским флагом, сообщила RUS TVNET представитель Рижской думы Эдите Матусевича.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин в интервью журналисту пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал ход начатой Россией войны в Украине, и заявил, что сожалеет, что не начал вторжение раньше.
Российский диктатор Владимир Путин в среду сообщил, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США в ноябре этого года будет лучшим исходом для России, так как Байден "более опытен и предсказуем" как политик, пишет dpa.
Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой "серьезной угрозе национальной безопасности" США. По данным источников СМИ, эта угроза связана с Россией и потенциальным размещением ядерного оружия в космосе.
Для украинской армии ситуация на фронте сейчас самая сложная с лета 2022 года: за последние полтора года украинская армия никогда не была такой слабой, как в текущий момент, сообщает издание Rus.Postimees.
Иеромонах Петр из Башкирской епархии вышел из РПЦ, выступил против войны, нецензурно выразился о работе митрополита и призвал участников протестов бежать. Это редкий случай: очень мало священников высказываются против войны и официальной позиции РПЦ, так как за непослушание можно легко лишиться сана. Русская служба Би-би-си поговорила с отцом Петром.
Интересное чтиво:
Пока весна в Латвию не торопится, а серые февральские будни совсем не радуют, лучший способ развеяться - прогулки на свежем воздухе. Рассказываем о смотровых вышках, которые находятся совсем недалеко от Риги. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Дохе в борьбе за выход в четвертьфинал уступила белоруске Виктории Азаренко.
В начале прошлого года у жительницы Эстонии Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. "С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы", - призналась Репс программе Impulss на ETV. Эту историю пересказывает портал Limon.ee.
1 февраля состоялась премьера спектакля Латвийского национального театра "Питер Пэн. Синдром". Актер Эгонс Домбровскис сыграл в спектакле, будучи больным гриппом. Он рассказал прессе, что за мгновения до выхода на сцену все еще лежал под системой и был напичкан лекарствами. А после премьеры, несмотря на свое состояние, задержался на банкете. Это нормально?
В День святого Валентина розы и тюльпаны были на вес золота, а сегодня просто праздник какой-то для любителей цветов - наконец нормальные цены!
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