"Я счастливый человек". Чемпионка Самойлова о спорте и жизни

На вопрос ведущего передачи Яниса Шипкевица том, существует ли какой-то "срок" в пляжном волейболе и как долго спортсмены могут играть, Самойлова ответила: "в пляжный волейбол на самом деле можно очень долго играть – ребята вообще могут до 40 лет, у девочек – тоже есть такие примеры, когда играют до 38-40 лет. О нас с Тиной (Граудиней) все до сих пор говорят, что мы "те молодые девушки". И добавляет, что это приятно слышать.

"Я помню, как я сказала маме, когда мне было 16 лет: "Мама, я уже через два года состарюсь".

Сейчас мне 27, а я чувствую себя так же, как в 18 лет.

"Возраст – это просто цифры – не думайте об этом! Конечно, главное это ощущения: чувствовать себя хорошо и счастливо", - отметила Самойлова. На вопрос о том, как повлиял на ее жизнь титул чемпионки, спортсменка ответила, что победы и успех изменили ее.

"Учась в школе и посещая тренировки по волейболу я не могла и представить, что когда-нибудь смогу стать чемпионкой Европы или поехать на Олимпийские игры, потому что таких примеров в Латвии очень мало", - рассказала Самойлова. "Я, конечно, верила, что смогу достичь многого, но не было такого, что я прямо видела себя профессиональной пляжной волейболисткой. Я очень благодарна судьбе, потому что такая насыщенная жизнь, мой вложенный труд и удача, которая сопровождала меня на разных этапах моего пути, позволяют мне теперь сказать: "я счастливый человек".

Подробности - в записи передачи!

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