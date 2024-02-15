Трансляция ⟩ Конституционный суд оглашает решение о требованиях знания госязыка к гражданам РФ

Указанный пункт, включенный в нормативный акт поправками от 9 сентября 2022 года, которые вступили в силу 24 сентября 2022 года, предусматривает, что гражданин России, получивший постоянный вид на жительство, имел его до 1 сентября 2023 года. Если человек хотел снова получить вид на жительство, он должен был до сентября сдать экзамен на знание государственного языка. Позже срок сдачи экзамена на знание языка был продлен на два года.