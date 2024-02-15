Трансляция ⟩ Конституционный суд оглашает решение о требованиях знания госязыка к гражданам РФ

Конституционный суд (КС) сегодня в 12 часов дня огласит решение по делу о норме, обязывающей граждан России подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство.
Истцами являются граждане России, получившие постоянный вид на жительство. Они просят суд оценить соответствие пункта 58 переходных правил закона об иммиграции статье 1, первому предложению статьи 91 и статье 96 Конституции.
Указанный пункт, включенный в нормативный акт поправками от 9 сентября 2022 года, которые вступили в силу 24 сентября 2022 года, предусматривает, что гражданин России, получивший постоянный вид на жительство, имел его до 1 сентября 2023 года. Если человек хотел снова получить вид на жительство, он должен был до сентября сдать экзамен на знание государственного языка. Позже срок сдачи экзамена на знание языка был продлен на два года.
В заявлении указано, что оспариваемая норма ставит истцов в неравное положение по сравнению с другими бывшими гражданами Латвии и негражданами, получившими постоянный вид на жительство. Кроме того, лишение истцов предоставленного государством постоянного статуса нарушает их право на неприкосновенность частной жизни и принцип правовой преемственности.
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