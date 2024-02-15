Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли шесть человек, в том числе ребенок

Среди погибших был один ребенок, среди пострадавших — четверо детей, говорится в сообщении министерства.

Ракетная атака на Белгород началась вскоре после полудня по местному времени. По версии Минобороны России, над регионом были сбиты 14 реактивных снарядов (о том, миновали ли какие-то ракеты систему ПВО, ведомство не сообщало)

«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

СМИ сообщали о серьезном повреждении торгового центра на улице Плеханова (губернатор Курской области писал, что по ТЦ попали снаряды), а также о падении обломков ракет на школьный стадион.

Перед этим, в ночь на четверг, российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате чего пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.

Фото: Eugeny Silantiev/TASS