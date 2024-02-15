Гудков, Паль и другие звёзды едут в Ригу с весёлым спектаклем

27 мая на сцене театра "Дайлес" Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа "Самое большое простое число") представят полный веселья, волшебства и добрых надежд, музыкальный спектакль "Потерянное зеркальце".
"Это невероятная постановка в форме полного музыкального надувательства, - рассказывает о спектакле Александр Гудков. - Сверхъестественного ждать - стоит, подпевать - стоит, кричать из зала - стоит, отпускать мам без мужей, но с детьми - стоит, пускать беременных на спектакль - не стоит: могут начаться преждевременные роды из-за смеха и игры Саши Паля. Зрители будут в восторге!"
Это сказочное представление для взрослых и детей (от 6 лет) о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Оно ускользает от воров и бродяг, ведёт беседы с Трюмо и Русалкой-профессором, попадает в плен Птицы-ныряльщицы, всегда оказываясь в самых неожиданных местах. И, конечно же, зеркальце волшебное: оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний - даже полёта в космос.
За время своих странствий и приключений Зеркальце и зрители узнают много нового о себе и окружающем мире - о существовании шоколадного зоопарка, сосисочного ридикюля, котят-садовников и многое другое. И главную истину - необязательно быть волшебным, чтобы с тобой приключилось что-то волшебное!
Всё действие постановки развернётся на фоне видео декораций с иллюстрациями Павла Пепперштейна, писателя и художника, по мотивам произведения которого создано это представление.
Работа над постановкой длилась более полутора лет. В её создании приняли участие более 30 человек из Европы и не только: режиссёры, декораторы, художники, сценаристы, музыканты, актёры, звукорежиссёры и другие.
Костюмы для спектакля, сюрреалистичные и "очень буквальные", создавала команда из нескольких стран под руководством художников Марии Левиной и Полины Гречко. Музыка к "Потерянному зеркальцу" написана группой СБПЧ - это знакомый слушателям одноимённой аудиосказки материал, а также композиции, созданные специально для спектакля. Они будут исполнены артистами постановки вживую.
Билеты в продаже на Biļešu Serviss.
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