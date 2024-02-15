Гудков, Паль и другие звёзды едут в Ригу с весёлым спектаклем

"Это невероятная постановка в форме полного музыкального надувательства, - рассказывает о спектакле Александр Гудков. - Сверхъестественного ждать - стоит, подпевать - стоит, кричать из зала - стоит, отпускать мам без мужей, но с детьми - стоит, пускать беременных на спектакль - не стоит: могут начаться преждевременные роды из-за смеха и игры Саши Паля. Зрители будут в восторге!"

Это сказочное представление для взрослых и детей (от 6 лет) о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Оно ускользает от воров и бродяг, ведёт беседы с Трюмо и Русалкой-профессором, попадает в плен Птицы-ныряльщицы, всегда оказываясь в самых неожиданных местах. И, конечно же, зеркальце волшебное: оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь, и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний - даже полёта в космос.

Спектакль "Потерянное зеркальце" Фото: Промо