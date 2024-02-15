Видео ⟩ Проверка протектора шин в Талси. Несколько машин остались без номеров

Полиция в Талси, как на конвейере, проверяла автомобили. Большинство автомобилей находились в пригодном для езды состоянии, но были и такие, у которых результаты осмотра не совсем удовлетворительные.

Например, у автомобиля, которым управляла Сандра, были изношены шины. Начиная от толщины протектора в 1,27 миллиметра и заканчивая двумя с половиной. Однако, несмотря на тот суровый факт, что стремление сэкономить стоило госномера и аннулированного технического осмотра, водитель считает, что могло быть даже лучше.

Автомобиль Volkswagen также остался без номерных знаков. Глубина проректора была всего 2,12 миллиметра. По иронии судьбы, рамку номерного знака украшала надпись "Безопасные дороги для безопасного завтра".

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