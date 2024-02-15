Экс-главред российского пропагандистского информационного агентства "Sputnik Литва" Марат Касем дал интервью журналисту "Новой Газеты Европа" Илье Азару, в котором рассказал о своей работе на российскую пропаганду, сотрудничестве с латвийскими спецслужбами и войне в Украине. RUS TVNET - кратко о сказанном Касемом.
Видео: Интервью Марата Касема
Работа на пропаганду
Марат Касем много рассказал о том, как работал на портале "Sputnik Литва", входящем в медиагруппу "Россия сегодня", главой которой является российский пропагандист Дмитрий Киселев.
В частности, Касем показал примеры электронных писем, в которых ему писали, как именно нужно обозревать то или иное событие.
"Я не считаю себя предателем. Предателем может считать себя тот, кто давал присягу", - заявляет при этом экс-пропагандист.
По его словам, до начала войны в Украине 24 февраля 2022 года он не считал, что дело может дойти до полномасштабного кровопролития. Свою работу он сравнивает с "игрой в труппе одного театра против труппы другого театра".
Но даже после начала войны Касему потребовалось 8-9 месяцев для того, чтобы вернуться в Латвию.
Это он объяснил тем, что у "России сегодня" были на него "компрометирующие материалы". Содержание этих материалов Касем не раскрыл, но сообщил, что это связано с его личной жизнью.
Говоря о том, почему же он работал пропагандистом, Касем признается, что дело в материальных благах - зарплата в 2000 евро, служебная квартира, служебная машина, оплаченное проживание в гостиницах во время различных поездок и так далее.
"Тебе за это платят, Марат", - повторял он себе.
По мнению Касема, множество российских пропагандистов, в том числе и Владимир Соловьев, "однозначно работают за деньги", а не высказывают свою позицию.
Возвращение в Латвию
Марат Касем рассказал, что, возвращаясь в Латвию, он надеялся на снисхождение спецслужб, потому что "ехал не с пустыми руками". Раскрыть детали он отказался, заявив, что это связано с государственной тайной Латвии.
"У меня была четкая цель - вернуться", - сказал он.
Несмотря на свою пропагандистскую деятельность, Касем заявил, что "всегда был гражданином Латвии, всегда отстаивал интересы своего государства".
Журналист Илья Азар расспросил Касема о некоторых его высказываниях, сделанных во время работы на пропаганду.
"Сейчас я впервые в жизни говорю то, что думаю", - сказал Касем.
Также он уверенно заявил, что русскоязычных в Латвии не притесняют, а памятник в парке Победы снесли правильно.
Война в Украине
Говоря о войне в Украине, Касем от своего участия в пропаганде по этой теме отнекивается.
"Меня не звали на ток-шоу как эксперта по Украине", - говорит он, уточняя, что обычно его звали как раз обсудить страны Балтии и рассказать "как там плохо".
После начала войны Касему "стало очевидно", что следующими будут страны Балтии, в том числе и Латвия.
Он уверен, что половина русскоязычных Латвии поддержит российские войска, если они придут сюда.
О себе
Касем понимает, что на нем будет висеть клеймо работы на российскую пропаганду.
"Я экс-пропагандист. Это неизлечимая болезнь", - с сожалением говорит он.
На вопрос Азара, как Касем зарабатывает сейчас, ответ простой - пенсия по инвалидности. Кроме того, он собирается открыть YouTube-канал, посвященный изнанке российской пропаганды, как именно она делается, как создаются нарративы. Свое конкурентное преимущество он видит в том, что работал на нее и может рассказать, как все устроено изнутри.
А вот в большую политику он идти не собирается. Тем более судимость ему этот путь закрыла.
Упомянул экс-пропагандист и находящееся сейчас в производстве уголовное дело над сотрудниками латвийского "Спутника". Их он тоже называет пропагандистами или экс-пропагандистами.
"За мнение судить нельзя, а за нанесенный ущерб - можно", - уверен Касем.
Сам он считает, что заслуживал тюремного заключения.
Марат Касем был признан виновным и наказан за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Генеральная прокуратура Латвии оштрафовала Касема на 15 тысяч евро. Он признал свою вину и заплатил штраф.
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