"Я экс-пропагандист. Это неизлечимая болезнь". Касем о методичках и разоблачении

"Тебе за это платят, Марат", - повторял он себе.

По мнению Касема, множество российских пропагандистов, в том числе и Владимир Соловьев, "однозначно работают за деньги", а не высказывают свою позицию.

Возвращение в Латвию

Марат Касем рассказал, что, возвращаясь в Латвию, он надеялся на снисхождение спецслужб, потому что "ехал не с пустыми руками". Раскрыть детали он отказался, заявив, что это связано с государственной тайной Латвии.

"У меня была четкая цель - вернуться", - сказал он.

Несмотря на свою пропагандистскую деятельность, Касем заявил, что "всегда был гражданином Латвии, всегда отстаивал интересы своего государства".

Журналист Илья Азар расспросил Касема о некоторых его высказываниях, сделанных во время работы на пропаганду.

"Сейчас я впервые в жизни говорю то, что думаю", - сказал Касем.

Также он уверенно заявил, что русскоязычных в Латвии не притесняют, а памятник в парке Победы снесли правильно.

Война в Украине

Говоря о войне в Украине, Касем от своего участия в пропаганде по этой теме отнекивается.

"Меня не звали на ток-шоу как эксперта по Украине", - говорит он, уточняя, что обычно его звали как раз обсудить страны Балтии и рассказать "как там плохо".

После начала войны Касему "стало очевидно", что следующими будут страны Балтии, в том числе и Латвия.