Мужчина, возможно, убил собаку и опубликовал фото. Полиция выясняет обстоятельства

Некий мужчина опубликовал на Reddit фотографию останков собаки, лежащей на снегу. Другие пользователи Reddit начали выяснять, кто этот человек, разместивший фотографию. Им удалось узнать его IP-адрес, имя, адрес и другую личную информацию.

Šis ir ļoti drausmīgs un pretīgs stāsts. Iesaku to nemeklēt. Bet esmu pārsteigts, ka cilvēki tik īsā laikā atrada IP adresi, auto V/N, vārdu, uzvārdu, citus kontus, skolas izlaiduma bildes un pat allegedly adresi. — Edgars Indriksons (@EIndriksons) February 15, 2024

О возможном преступлении проинформирована Государственная полиция, которая выясняет обстоятельства дела, следует из сообщения полиции в соцсети Х.

Портал Apollo.lv связался с полицией, задав дополнительные вопросы, а также с представителями Dzīvnieku policija.

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