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Мужчина, возможно, убил собаку и опубликовал фото. Полиция выясняет обстоятельства

rus.tvnet.lv
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Автомобиль Госполиции
Автомобиль Госполиции Фото: Lita Millere/LETA

По информации, доступной в социальных сетях, мужчина, возможно, жестоко убил собаку, а затем опубликовал в Интернете фотографию животного.

Некий мужчина опубликовал на Reddit фотографию останков собаки, лежащей на снегу. Другие пользователи Reddit начали выяснять, кто этот человек, разместивший фотографию. Им удалось узнать его IP-адрес, имя, адрес и другую личную информацию.

О возможном преступлении проинформирована Государственная полиция, которая выясняет обстоятельства дела, следует из сообщения полиции в соцсети Х.

Портал Apollo.lv связался с полицией, задав дополнительные вопросы, а также с представителями Dzīvnieku policija.

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