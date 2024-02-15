Путин сожалеет, что не начал войну с Украиной раньше

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше", - сказал Путин.

Интервью Путина на телеканале "России 1" вышло в эфир вечером 14 февраля, сообщает "Настоящее Время".

Большая часть этого интервью посвящена разговору Путина со скандальным американским политическим обозревателем Такером Карлсоном, состоявшимся на прошлой неделе.

В разговоре с журналистом "России 1" Путин назвал Карлсона "опасным человеком", который сознательно выбрал во время интервью тактику, заключающуюся в том, чтобы не слышать резких ответов Путина.

Путин отметил, что ожидал от Карлсона совсем "других вопросов" и собирался "остро" на них ответить, придав тем самым интервью нужную "специфику".

Таких вопросов не было задано, поэтому Путин не получил "полного удовольствия" от интервью.

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