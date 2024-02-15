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Видео ⟩ "Увидеть горы хотя бы раз в жизни": предполагаемый убийца собаки покинул Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

По информации, доступной в социальных сетях, мужчина мог жестоко убить собаку, а затем опубликовал в Интернете фотографию животного. Как сообщает программа Degpunktā - мужчина не отрицает, что убил животное. В этом он признается в переписке с командой программы под другим псевдонимом - Fueas.

Он не скрывает, что скрылся, заявив, что уехал в Польшу.

Fueas рассказал программе: "Я хочу поехать в Польшу, где есть горы. Увидеть горы хотя бы раз в жизни".

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Ранее сообщалось, что некий мужчина опубликовал на Reddit фотографию останков собаки на снегу. Другие пользователи Reddit начали выяснять, кто этот человек, разместивший фото. Им удалось узнать его IP-адрес, имя, адрес и другую личную информацию.

О возможном преступлении проинформирована Государственная полиция, которая выясняет обстоятельства дела, следует из сообщения полиции в соцсети Х.

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