Видео ⟩ "Увидеть горы хотя бы раз в жизни": предполагаемый убийца собаки покинул Латвию

Он не скрывает, что скрылся, заявив, что уехал в Польшу.

Fueas рассказал программе: "Я хочу поехать в Польшу, где есть горы. Увидеть горы хотя бы раз в жизни".

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Ранее сообщалось, что некий мужчина опубликовал на Reddit фотографию останков собаки на снегу. Другие пользователи Reddit начали выяснять, кто этот человек, разместивший фото. Им удалось узнать его IP-адрес, имя, адрес и другую личную информацию.

Šis ir ļoti drausmīgs un pretīgs stāsts. Iesaku to nemeklēt. Bet esmu pārsteigts, ka cilvēki tik īsā laikā atrada IP adresi, auto V/N, vārdu, uzvārdu, citus kontus, skolas izlaiduma bildes un pat allegedly adresi. — Edgars Indriksons (@EIndriksons) February 15, 2024

О возможном преступлении проинформирована Государственная полиция, которая выясняет обстоятельства дела, следует из сообщения полиции в соцсети Х.

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