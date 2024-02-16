Белый дом подтвердил наличие угрозы со стороны России в космосе

Он также добавил, что Белый дом не давал зеленый свет на обнародование разведданных об угрозе со стороны России.

«У разведывательного сообщества есть серьезные опасения по поводу широкого рассекречивания этих разведданных. Они также считают, что гораздо более эффективным подходом было бы начать с частного взаимодействия, а не с немедленного обнародования разведданных», — сказал Кирби.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

В среду председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой «серьезной угрозе национальной безопасности» США. Источники америкаских СМИ сразу же сообщили, что угроза связана с Россией и потенциальным размещением ядерного оружия в космосе.

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу», — сказал Тернер.

При этом прямой и непосредственной угрозы для США — и их союзников — по словам официальных лиц, пока нет. Как сообщает New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России и этот проект еще находится в стадии разработки.