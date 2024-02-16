Принято считать, что в 1940-е годы сталинские оккупанты встречали отпор лишь на аннексированных землях – в странах Балтии, Западной Украине и т. д. Советская и затем российская история молчала о сопротивлении в "исторически" российских областях, насаждая идею "единства русского народа". Между тем, лесными братьями становились и жители российских регионов, не смирившиеся с жизнью в СССР. Военный историк Сергей Веревкин продолжает рассказ о них специально для Rus.Postimees .

...я вспоминаю слова Сергея Дмитриева - главы издательства "Вече" и одного из руководителей Ассоциации книгоиздателей России. Это был 2012 год, когда Советского Союза уже 20 лет как не было. Изучив мою новую рукопись, Дмитриев вдруг спросил: "Сергей Иванович, а почему вы так советскую власть не любите?", на что я ответил вопросом: "А за что ее любить?". И тогда он сказал мне то, что я запомнил на всю жизнь: "Своими исследованиями вы выбиваете последний камень из фундамента, на котором держится идеология современной России. Этот камень называется "Великая Победа Великого советского народа под руководством Великой коммунистической партии в Великой Отечественной Войне". А вы его своими исследованиями берете и выбиваете!"