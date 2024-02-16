Швеция предлагает ввести новые правила в биатлоне. Норвежцы называют это глупостью

Норвежские биатлонисты уже много лет доминируют в мировом биатлоне. В этом сезоне и в этом году в целом их превосходство над остальным миром выросло еще больше.
Норвежские биатлонисты полностью доминировали на этапах Кубка мира в этом сезоне. Они занимают первые шесть мест в общем зачёте. Люди даже начали называть соревнования Кубка мира Открытым чемпионатом Норвегии.
В нынешнем чемпионате мира ничего существенно не изменилось. В первых трёх индивидуальных дисциплинах соревнований - спринте на 10 км, гонке преследования на 12,5 км и классической дистанции на 20 км - восемь из девяти медалей завоевали представители Норвегии.
Йоханнес Бё уже успел завоевать две золотые и две серебряные награды на чемпионате мира в чешском Нове-Место. У него будет ещё возможность пополнить количество завоёванных медалей.
"От одной страны должны участвовать не более четырёх биатлонистов и действующий чемпион мира", - заявил шведскому изданию Expressen тренер шведской сборной Йоханнес Лукас, добавив, что норвежцы находятся в привилегированном положении, так как на чемпионате мира эту страну представляют шесть биатлонистов.
Лукас предлагает ввести одинаковые правила для всех.
"Забавно. На мой взгляд, это совершенно нелепое предложение, - ответил в интервью телеканалу TV2 норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. - Когда я слышу что-то подобное, меня это злит. Шведам и немцам следует посмотреться в зеркало".
Согласен со своим соотечественником и Йоханнес Бё, один из лучших биатлонистов последних лет, завоевавший уже 19 золотых медалей на чемпионатах мира. "Они не должны винить нас, а сами должны решать свои проблемы", - сказал он.
"Я думаю, было бы глупо запрещать участвовать потенциальному чемпиону мира только потому, что одна страна настолько хороша. Возможно, шведам следует больше тренироваться".
Чемпионат мира продлится до 18 февраля.
Успешно проводят этот чемпионат мира лучшие биатлонисты Латвии - Андрей Расторгуев и Байба Бендика, которая заняла пятое место в спринте на 7,5 километра, достигнув лучшего результата Латвии за всю историю женских соревнований в индивидуальных дисциплинах на чемпионате мира.
Расторгуев занял четвертое место на 20-километровой индивидуальной дистанции, что является вторым лучшим результатом в этой дисциплине в латвийском биатлоне. В 2001 году Илмарс Брицис, который сейчас тренирует Бендику, завоевал в Поклюке бронзовую медаль в этой дисциплине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!