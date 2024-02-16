Швеция предлагает ввести новые правила в биатлоне. Норвежцы называют это глупостью

Норвежские биатлонисты полностью доминировали на этапах Кубка мира в этом сезоне. Они занимают первые шесть мест в общем зачёте. Люди даже начали называть соревнования Кубка мира Открытым чемпионатом Норвегии.

В нынешнем чемпионате мира ничего существенно не изменилось. В первых трёх индивидуальных дисциплинах соревнований - спринте на 10 км, гонке преследования на 12,5 км и классической дистанции на 20 км - восемь из девяти медалей завоевали представители Норвегии.

Йоханнес Бё уже успел завоевать две золотые и две серебряные награды на чемпионате мира в чешском Нове-Место. У него будет ещё возможность пополнить количество завоёванных медалей.

Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен с медалями после гонки преследования на 12,5 км Фото: AFP/SCANPIX

"От одной страны должны участвовать не более четырёх биатлонистов и действующий чемпион мира", - заявил шведскому изданию Expressen тренер шведской сборной Йоханнес Лукас, добавив, что норвежцы находятся в привилегированном положении, так как на чемпионате мира эту страну представляют шесть биатлонистов.

Лукас предлагает ввести одинаковые правила для всех.