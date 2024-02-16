ВИДЕО ⟩ Латвийскому хоккею срезали финансирование. LHF требует пересмотра критериев

В результате новых критериев распределения денег у LHF в этом году будет на 35 000 евро меньше финансирования, чем в 2023 году. "Для нас это большая неожиданность, потому что мы всегда входили в тройку ведущих видов спорта", - прокомментировал ситуацию Калвитис.

По его словам, при распределении государственных спортивных денег были допущены большие ошибки в расчетах, а возможно, некоторые федерации обманывали и манипулировали данными. Например, одна из федераций в этом году якобы показала в семь раз больше вовлеченных детей, чем в прошлом году, что заставляет Калвитиса усомниться в достоверности данных.

Также Калвитис раскритиковал и назвал непонятными и другие критерии распределения денег, например, медали, завоеванные спортсменами федерации, поскольку понятно, что в индивидуальных видах спорта можно собрать "кучу медалей", а в командных существует лишь несколько соревнований, в которых ими награждают.