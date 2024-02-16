ВИДЕО ⟩ Латвийскому хоккею срезали финансирование. LHF требует пересмотра критериев

При распределении бюджетных денег на спорт, возможно, имели место манипуляции с данными, которые привели к тому, что финансирование одних спортивных федераций увеличилось, а других уменьшилось, такое предположение высказал президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгарс Калвитис в интервью TV3.
В результате новых критериев распределения денег у LHF в этом году будет на 35 000 евро меньше финансирования, чем в 2023 году. "Для нас это большая неожиданность, потому что мы всегда входили в тройку ведущих видов спорта", - прокомментировал ситуацию Калвитис.
По его словам, при распределении государственных спортивных денег были допущены большие ошибки в расчетах, а возможно, некоторые федерации обманывали и манипулировали данными. Например, одна из федераций в этом году якобы показала в семь раз больше вовлеченных детей, чем в прошлом году, что заставляет Калвитиса усомниться в достоверности данных.
Также Калвитис раскритиковал и назвал непонятными и другие критерии распределения денег, например, медали, завоеванные спортсменами федерации, поскольку понятно, что в индивидуальных видах спорта можно собрать "кучу медалей", а в командных существует лишь несколько соревнований, в которых ими награждают.
По словам Калвитиса, это привело к тому, что государственное финансирование хоккея сократилось со 150 до 100 евро на ребенка, при этом есть федерации, которые получают по 4500 евро на ребенка. И добавил, что хоккей воспитывает бойцов, конкурентоспособных в этом мире.
Президент федерации подчеркнул, что в целом экономика страны находится в настолько тяжелом состоянии, что получить средства спонсоров для компенсации утраченного финансирования со стороны государства не представляется возможным.
Ситуация с распределением денег заставляет Калвитиса думать "о халатном отношении или некомпетентности", поэтому LHF просит Министерство образования и науки пересмотреть критерии распределения денег.
Латвийский национальный совет спорта 9 февраля утвердил распределение финансирования спорта из госбюджета на 2024 год, выделив более 51 миллиона евро, сообщает Министерство образования и науки.
Общий размер дотаций для спортивных федераций в этом году составляет 6,67 миллиона евро, из которых 3,22 миллиона евро выделены на основную деятельность спортивных федераций, а еще 2,24 миллиона евро - на 15 приоритетных федераций. Государственные дотации Олимпийской сборной Латвии составит более 7 миллионов евро, Латвийского Олимпийского комитета - 1,37 миллиона евро, Латвийского Паралимпийского комитета - почти 1 миллион евро, а Совета спортивных федераций Латвии - 189 508 евро (остаток на 2023 год — 164 683 евро).
В этом году финансирование национальных сборных по командным видам спорта составит 1,6 миллиона евро, а на работу высококлассных центров спортивной подготовки выделено 350 тысяч евро. Государственные дотации на организацию приоритетных международных спортивных мероприятий в Латвии в этом году составят 342 849 евро.
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