ВИДЕО ⟩ Латвийскому хоккею урезали финансирование. LHF требует пересмотра критериев

При распределении бюджетных денег на спорт, возможно, имели место манипуляции с данными, которые привели к тому, что финансирование одних спортивных федераций увеличилось, а других - уменьшилось, такое предположение высказал президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгарс Калвитис в интервью TV3.
В результате новых критериев распределения денег у LHF в этом году будет на 35 000 евро меньше финансирования, чем в 2023 году. "Для нас это большая неожиданность, потому что мы всегда входили в тройку ведущих видов спорта", - прокомментировал ситуацию Калвитис.
По его словам, при распределении государственных спортивных денег были допущены большие ошибки в расчетах, а возможно, некоторые федерации обманывали и манипулировали данными. Например, одна из федераций в этом году якобы показала в семь раз больше вовлеченных детей, чем в прошлом году, что заставляет Калвитиса усомниться в достоверности данных.
Также Калвитис раскритиковал и назвал непонятными и другие критерии распределения денег, например, медали, завоеванные спортсменами федерации, поскольку понятно, что в индивидуальных видах спорта можно собрать "кучу медалей", а в командных существует лишь несколько соревнований, в которых ими награждают.
По словам Калвитиса, это привело к тому, что государственное финансирование хоккея сократилось со 150 до 100 евро на ребенка, при этом есть федерации, которые получают по 4500 евро на ребенка. Президент LHF добавил, что хоккей воспитывает бойцов, конкурентоспособных в этом мире.
Он подчеркнул, что в целом экономика страны находится в настолько тяжелом состоянии, что получить средства спонсоров для компенсации утраченного финансирования со стороны государства не представляется возможным.
Ситуация с распределением денег заставляет Калвитиса думать "о халатном отношении или некомпетентности", поэтому LHF просит Министерство образования и науки пересмотреть критерии распределения денег.
Латвийский национальный совет по спорту 9 февраля утвердил распределение финансирования спорта из госбюджета на 2024 год, выделив более 51 миллиона евро, сообщает Министерство образования и науки.
Общий размер дотаций для спортивных федераций в этом году составляет 6,67 миллиона евро, из которых 3,22 миллиона евро выделены на основную деятельность спортивных федераций, а еще 2,24 миллиона евро - на 15 приоритетных федераций. Государственные дотации олимпийской сборной Латвии составят более 7 миллионов евро, Латвийского Олимпийского комитета - 1,37 миллиона евро, Латвийского Паралимпийского комитета - почти 1 миллион евро, а Совета спортивных федераций Латвии - 189 508 евро (остаток на 2023 год - 164 683 евро).
В этом году финансирование национальных сборных по командным видам спорта составит 1,6 миллиона евро, а на работу высококлассных центров спортивной подготовки выделено 350 тысяч евро. Государственные дотации на организацию приоритетных международных спортивных мероприятий в Латвии в этом году составят 342 849 евро.
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