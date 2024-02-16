В Риге пройдет акция в память об Алексее Навальном

Акция назначена на 17:00.

"Призывают приносить свечи, лампадки, портреты политика и иные плакаты и надписи, связанные с ним и его преследованием", -сказано в публикации.

Видео: Алексей Навальный на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел

Как сообщает "Медуза", подобные акции пройдут и в других странах Европы. В Эстонии у здания посольства РФ в Таллинне состоится митинг в память об Алексее Навальном. Он начнется в 16:00. В Варшаве акция в память о Навальном начнется в 17:00. В Амстердаме акция намечена на 18:00.

Уже сообщалось, что 16 февраля в российских СМИ появилась новость о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Пока у соратников Алексея Навального нет подтверждений того, что политик умер. Сообщения о смерти российского оппозиционера прокомментировали как латвийские политики, так и мировые лидеры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!