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Главное за 16 февраля ⟩ Умер Алексей Навальный, акция памяти в Риге и исследование латвийского Twitter

rus.tvnet.lv
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Акция памяти Алексея Навального в Риге
Акция памяти Алексея Навального в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

16 февраля войдет в историю, как день смерти российского оппозиционера Алексея Навального, что вызвало реакцию практически по всему миру, в том числе в Латвии. Об этой и других новостях уходящего дня - в итогах дня от RUS TVNET.

Умер Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило местное управление российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пишет "Медуза". Главное об этом событии:

В Риге в связи с сообщениями о смерти политика у посольства РФ в 17:00 прошла акция в память о нем

Новости Латвии:

В 2019 году организованная группа в Саулкрасты похитила гражданку Беларуси с целью получения финансовой выгоды, а затем убила ее. В 2022 году Государственная полиция арестовала за это преступление двоих мужчин. Благодаря успешному сотрудничеству с Национальной полицией Украины в конце января этого года в Украине были задержаны еще двое подозреваемых, сообщает Госполиция.

Бизнес-центр Novira Plaza в центре Риги, в который инвестировано более 60 миллионов евро, сдан в эксплуатацию, сообщили LETA представители застройщика здания.

Сегодня утром, 16 февраля, в Риге на пересечении улиц Дзирнаву и Сатеклес произошло дорожно-транспортное происшествие. TVNET связался с ответственными службами, чтобы узнать подробности.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие политики прокомментировали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в России.

За рубежом:

Сегодня, 16 февраля, российские власти сообщили о смерти политика Алексея Навального. Политические деятели, журналисты и общественные деятели отреагировали на сообщение о смерти политика.

Запад пока не предал Украину, но они забыли, что идет тяжелая война, и вместо этого решают свои проблемы, признал в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums латвийский военный-доброволец в Украине по прозвищу "Призрак".

Интересное чтиво:

Около сотни анонимных аккаунтов в латвийском сегменте Twitter воспроизводят мнения праворадикальных активистов и политиков, агрессивно клевещут на политических оппонентов и распространяют ложь. Re:Baltica исследует, как эти голоса ненависти заполняют эфир, создавая впечатление доминирования своего мнения.

"А если придумать книгу-сувенир?" - вспоминает латвийская писательница Елена Скуратова создание своей уникальной книги "Рижские съедобные сказки", которая издана большим тиражом и вот уже 3 года пользуется спросом в наших книжных магазинах.

16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального, который умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О кончине оппозиционного политика в соцсетях высказалось немало знаменитый людей, такие как Максим Галкин, Алекс Дубас, Леонид Парфенов и другие.

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