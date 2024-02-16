Главное за 16 февраля ⟩ Умер Алексей Навальный, акция памяти в Риге и исследование латвийского Twitter

Умер Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило местное управление российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пишет "Медуза". Главное об этом событии:

В Риге в связи с сообщениями о смерти политика у посольства РФ в 17:00 прошла акция в память о нем.

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В 2019 году организованная группа в Саулкрасты похитила гражданку Беларуси с целью получения финансовой выгоды, а затем убила ее. В 2022 году Государственная полиция арестовала за это преступление двоих мужчин. Благодаря успешному сотрудничеству с Национальной полицией Украины в конце января этого года в Украине были задержаны еще двое подозреваемых, сообщает Госполиция.

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