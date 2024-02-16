Полиция разыскивает пропавшую молодую мать и ее дочь

Женщина 12 февраля около 11:30 покинула кризисный центр в Талси, после чего ее местонахождение до сих пор неизвестно. Возможно, она уехала в Ригу.

Женщина была одежда в куртку камуфляжной расцветки и зеленые штаны.

Ее дочь находилась в белой коляске.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями женщины и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, связавшись с полицией по телефону 110.

Фото: Jana Seņkova.

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