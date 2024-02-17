В аварии под Цесисом погиб 20-летний юноша

В пятницу около 12:00 часов в поселке Лиепа Цесисского края водитель автомобиля Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Пассажир автомобиля, молодой человек 2004 года рождения, скончался на месте аварии. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали семь человек в Рижском районе, четверо в Видземе и по одному в Земгале, Латгале и Курземе. Пятеро из пострадавших были пешеходами.

Вчера полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде: шесть в Рижском районе, трое в Земгале и по одному в Курземе и Видземе. В Риге также задержаны двое водителей, употреблявших наркотические вещества.

Десять арестованных водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что им было назначено уголовное наказание, а это значит, что транспортное средство будет конфисковано или его стоимость будет возмещена.

В пятницу на водителей, превышающих скорость, было составлено 176 протоколов: в Рижском районе оштрафовано 46 водителей, в Видземе - 40, в Латгале и Курземе - по 35, в Земгале - 20 водителей. Четверо водителей были наказаны за агрессивное вождение.

Всего за вчерашний день полиция составила 550 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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