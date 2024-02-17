Эксперимент: насколько легко проникнуть на территорию детских садов

Зрительница программы обратил внимание журналистов на ситуацию с детским садом Mārdega, входные ворота которого не отремонтировали с августа прошлого года.

Мать обратилась к руководству учреждения, но ремонт ворот так и не был начат.

"Ворота детского сада открыты с лета 2023 года. Я беспокоюсь, потому что любой посторонний может свободно войти на территорию. Руководство говорит, что несколько раз писали управляющему, но в результате ничего, приходится ждать. Что это за обслуживание и зачем за него платить деньги, если его нельзя починить? Надо ждать трагедии, чтобы кто-то навел порядок или хотя бы начал думать?" - спрашивает телезрительница.

Программа осмотрела указанное дошкольное образовательное учреждение и получила подтверждение словам женщины.

Bez Tabu поговорила с представительницей детского сада, которая сообщила программе, что ответственные службы были проинформированы о сломанных воротах еще в прошлом году, но никаких действий предпринято не было.

В Рижской думе утверждают, что работы по ремонту ворот должно было провести государственное предприятие Rīgas nami, однако выполнение работ затянулось.

Уже на следующий день, после того как Bez Tabu проявил интерес к давно сломанным воротам, в детский сад пришел работник и начал чинить ворота.

С целью эксперимента программа посетила еще несколько случайно выбранных садов и посмотрела за тем, можно ли попасть на территорию заведения без усилий.

Подробнее смотрите в видео (на латышском языке).

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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