Полиция разыскивает пропавшую из кризисного центра Яну и ее младенца

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Яну Сенькову 2003 года рождения и ее дочь 2023 года рождения, сообщили в полиции.
Женщина 12 февраля, около 11:30, вышла из кризисного центра в Талси, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина, возможно, отправилась в Ригу.
Женщина была одета в камуфляжную куртку и брюки зеленого цвета, а ее дочь находится в детской коляске белого цвета.
Госполиция призывает посмотреть фотографии женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив Госполиции по номеру 110.
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