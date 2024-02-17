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Полиция разыскивает пропавшую из кризисного центра Яну и ее младенца

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Пропавшая Яна Сенькова с дочкой.
Пропавшая Яна Сенькова с дочкой. Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Яну Сенькову 2003 года рождения и ее дочь 2023 года рождения, сообщили в полиции.

Женщина 12 февраля, около 11:30, вышла из кризисного центра в Талси, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина, возможно, отправилась в Ригу.

Женщина была одета в камуфляжную куртку и брюки зеленого цвета, а ее дочь находится в детской коляске белого цвета.

Госполиция призывает посмотреть фотографии женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив Госполиции по номеру 110.

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