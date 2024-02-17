В Литве один из любителей дорожного движения обнаружил связь между необычными автобусными маршрутами, которые в большом количестве следуют из Молдовы через Литву и Латвию в Россию. Автобусы ездят не по расписанию, часто проводят несколько часов на границе, а если и останавливаются на остановках, то необычных - за пределами городов. Это навело транспортного эксперта на мысль, что по такому маршруту могут ехать люди с российских баз в Приднестровье. Представители литовских служб безопасности пока не комментируют ситуацию, пишет TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу, 17 февраля, сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Об этом Сырский сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Нет.

Алексея Навального убили.

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Алексея Навального убил Путин, Владимир Владимирович, 1952 года рождения.