Весь мир продолжает реагировать на убийство Алексея Навального - проходят мероприятия в память о политике. А матери Навального никак не могут вернуть или хотя бы показать его тело. Между тем в Риге проходят и другие мероприятия, например, шествие в поддержку Палестины. В общем, суббота, 17 февраля оказалась богатой на новости. О них вы можете прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 17 февраля ⟩ Последствия убийства Навального, шествие в поддержку Палестины и новая школа в Риге
Новости Латвии:
В субботу, 17 февраля, в 13:00 группа активистов провела в Риге шествие в поддержку Палестины.
В субботу, 17 февраля, в церкви св. Марии Магдалины в Старой Риге несколько сотен человек пришли, чтобы прощаться с композитором и основателем легендарной группы Pērkons Юрисом Кулаковым.
В субботу, 17 февраля, в Риге, у посольства России, продолжают собираться люди, чтобы почтить память лидера российской оппозиции Алексея Навального, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.
Рост цен и минимальной заработной платы коснулся и пансионатов. С этого года почти все пансионаты в Латгале увеличили плату за проживание. Все больше родственников пожилых людей не могут оплатить услуги домов престарелых, и это приходится делать муниципалитетам. В то же время очереди на проживание в домах престарелых растут, а муниципалитеты ищут способы разместить своих пожилых жителей. Об этом сообщает портал LSM.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает внести поправки в закон о государственных пенсиях, чтобы с этого года провести индексацию размера всех пенсий с учетом инфляции и индекса зарплат в стране, сообщили в СЗК. Сейчас индексируется часть самых крупных пенсий.
Рижская дума планирует начать строительство новой школы в Риге уже в 2024 году. Об этом рассказал мэр города Вилнис Кирсис в программе Латвийского Радио - 4 "Открытый разговор", сообщает портал Rus.LSM.
В программу Zebra регулярно поступают различные вопросы от зрителей на актуальные темы. На этот раз программа рассмотрит некоторые из них.
На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии повысились цены на топливо, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
За движением общественного транспорта Rīgas satiksme можно следить в режиме реального времени, сообщила агентству LETA представитель компании Байба Барташевича-Фелдмане.
За рубежом:
В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России в субботу проходят мероприятия в память об убитом 16 февраля в тюрьме лидере оппозиции Алексее Навальном, и полиция уже задержала несколько десятков участников мероприятий и людей, приезжающих возложить цветы к памятникам жертвам репрессий.
Матери российского оппозиционера Алексея Навального представители колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа сказали, что Навальный умер от синдрома внезапной смерти, сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
Сотрудники морга Салехарда сообщили матери Алексея Навального и его адвокату, что тела политика у них нет.
Вечером в пятницу, 16 февраля, британское правительство заявило, что вызвало дипломата из российского посольства, чтобы дать понять, что возлагает на российские власти полную ответственность за смерть в тюрьме Алексея Навального.
В Литве один из любителей дорожного движения обнаружил связь между необычными автобусными маршрутами, которые в большом количестве следуют из Молдовы через Литву и Латвию в Россию. Автобусы ездят не по расписанию, часто проводят несколько часов на границе, а если и останавливаются на остановках, то необычных - за пределами городов. Это навело транспортного эксперта на мысль, что по такому маршруту могут ехать люди с российских баз в Приднестровье. Представители литовских служб безопасности пока не комментируют ситуацию, пишет TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу, 17 февраля, сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Об этом Сырский сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Интересное чтиво:
Алексей Навальный умер.
Нет.
Алексея Навального убили.
Тоже нет.
Алексея Навального убил Путин, Владимир Владимирович, 1952 года рождения.
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