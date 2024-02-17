Видео ⟩ Украинские военные из-за нехватки боеприпасов экономят каждый снаряд

В тяжелых боях за Авдеевку украинской артиллерии часто приходилось молчать из-за нехватки боеприпасов, и ее приходилось экономить. Это тоже повлияло на способность Украины удержать наступление противника, сообщает Латвийское телевидение.
Оператор Латвийского телевидения (LTV) Ингус Граудиньш и корреспондент Гинтс Амолиньш несколько дней назад встретились с военнослужащими в направлении Авдеевки.
В тяжелых боях под Авдеевкой Украина должна была использовать все возможные ресурсы. Однако из-за нехватки зарядов и снарядов огнестрельное оружие часто молчит.
Отряд из пяти военнослужащих живет в узком блиндаже. Юрий вместе с отрядом в первый год российского вторжения сражался на фронте Херсонской области. Разница не только в том, что в Донбассе очень тяжелый и липкий зимний грунт, а в Херсоне песчаный. Существенно изменилось и обеспечение боеприпасами.
"Тогда мы могли выстрелить по 100 снарядов в день. Сейчас гораздо меньше", - сказал Юрий.
Они ожидают победу, но понимают, что впереди еще тяжелые бои.
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