Экс-посол США в РФ призвал пригласить Украину в НАТО

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал НАТО официально пригласить Украину вступить в альянс на предстоящем в июле саммите в Вашингтоне. "Мне кажется, пришло время для США и Германии как самых важных участников этой дискуссии предоставить приглашение (Украине. - Ред.) на саммите НАТО этим летом", - заявил он в интервью корреспонденту DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Макфол отметил, что приглашение стало бы лишь началом "очень длительного процесса, который может затянуться на годы". "Но анонсировать начало процесса в июле значило бы послать мощный сигнал, в особенности, украинским солдатам на поле боя о том, что они сражаются за более безопасное будущее для своих детей и внуков", - подчеркнул экс-посол.

Макфол: Единственная реальная гарантия безопасности - НАТО

Майкл Макфол поприветствовал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Киева.