Заканчивается выходной день, но он все равно принес нам много важных событий - СМИ сообщают, что тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, мэр Риги рассказал, кто виноват в плохих дорогах, а синоптики сделали прогноз, когда в Латвию придет весенняя погода. Об этих и других новостях воскресенья, 18 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 18 февраля ⟩ Почему в Риге плохие дороги, историческая медаль в биатлоне и когда ждать весну
Новости Латвии:
В 2024 году на ремонт дорог в Риге выделено 35 млн евро, а в 2025 году уже 45 млн евро, рассказал мэр Риги Вилнис Кирсис.
Рижский городской суд может рассмотреть уголовное дело бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, которого обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти к украинцам.
Муниципалитет уже почти 10 лет не может привести в порядок систему дождевой канализации в Силакроге в Ропажском крае, поэтому жители двух многоквартирных домов во время дождя и оттепели практически живут посреди озера
Зарегистрированные в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) безработные все быстрее возвращаются на рынок труда, свидетельствуют наблюдения ГАЗ.
Средний возраст машин, которые продаются в Латвии, составляет 14 лет. Последнее время цены на подержанные автомобили выросли. Людмила Пилип для программы Латвийского радио 4 "Домская площадь", выясняла почему растут цены и будут ли они снижаться в будущем.
За рубежом:
Источник "Новой газета Европа" сообщил СМИ, что тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось.
13 февраля управа района Кесклинн организовала празднование Масленицы на Таллиннском певческом поле. Однако, по словам посетителей, организационная сторона мероприятия была не на высоте, и некоторые семьи после праздника обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля штрафы за парковку.
Членство в НАТО - единственная "реальная гарантия безопасности в Европе", заявил Майкл Макфол в интервью DW. Он призвал США и Германию пригласить Украину вступить в альянс на ближайшем саммите.
Посол США Линн Трейси посетила в воскресенье в Москве памятник, ставший местом памяти лидера оппозиции Алексея Навального.
Интересное чтиво:
Во второй половине новой недели в Латвию придет весенняя погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
16 февраля в 19:00 в зале Velvju кинотеатра Splendid Palace состоялось событие-спектакль известного теле- и радиоведущего, писателя и журналиста, путешественника Алекса Дубаса "Неснятое кино" при участии фронтмена группы "Сансара" Саши Гагарина.
Ирландский певец и фронтмен рок-группы U2 Боно во время концерта в Лас-Вегасе рассказал со сцены о гибели Алексея Навального. Он предложил зрителям произнести имя политика, заявив, что российский диктатор Владимир Путин никогда не назовет его по имени.
Убийство в поезде под Икшкиле! Такое шокирующее известие февральским утром 1926 года разбудило Латвию и быстро достигло европейских дипломатических кругов. Нападение произошло вскоре после того, как поезд покинул вокзал Икшкиле, по пути в Ригу. Когда стрельба закончена, в вагоне №2220 открылась ужасающая картина: убит дипломатический курьер, еще один курьер ранен, а два истекающих кровью мужчины сидят рядом друг с другом в купе проводника. У одного голова прислонена к дверному косяку, у второго - к плечу соседа. Оба - мертвы.
Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал историческую серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 18 февраля. Это лучшее достижение латвийского биатлона за всю историю.
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