Россия потеряла 47 000 военнослужащих за четыре месяца под Авдеевкой

Он отметил, что украинская армия нанесла врагу колоссальный ущерб в секторе Авдеевки и уничтожила значительные резервы российских войск, которые планировалось использовать для наступательных операций в других секторах фронта.

Речь идет о периоде с 10 октября 2023 года по 17 февраля этого года, когда главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что намерен вывести подразделения украинской армии из города Авдеевка Донецкой области.

Тяжелые бои в Авдеевке шли уже долгое время.

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