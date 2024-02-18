Россия потеряла 47 000 военнослужащих за четыре месяца под Авдеевкой

Российская армия потеряла в секторе Авдеевки 47 186 военнослужащих, 364 танка и пять самолетов за четыре месяца, сообщил в воскресенье в Telegram командующий Таврическим направлением сил обороны Украины Александр Тарнавский.
Он отметил, что украинская армия нанесла врагу колоссальный ущерб в секторе Авдеевки и уничтожила значительные резервы российских войск, которые планировалось использовать для наступательных операций в других секторах фронта.
Речь идет о периоде с 10 октября 2023 года по 17 февраля этого года, когда главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что намерен вывести подразделения украинской армии из города Авдеевка Донецкой области.
Тяжелые бои в Авдеевке шли уже долгое время.
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