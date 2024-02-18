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Россия потеряла 47 000 военнослужащих за четыре месяца под Авдеевкой

rus.tvnet.lv
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Президент Украины Владимир Зеленский на границе с Авдеевкой.
Президент Украины Владимир Зеленский на границе с Авдеевкой. Фото: AFP/SCANPIX

Российская армия потеряла в секторе Авдеевки 47 186 военнослужащих, 364 танка и пять самолетов за четыре месяца, сообщил в воскресенье в Telegram командующий Таврическим направлением сил обороны Украины Александр Тарнавский.

Он отметил, что украинская армия нанесла врагу колоссальный ущерб в секторе Авдеевки и уничтожила значительные резервы российских войск, которые планировалось использовать для наступательных операций в других секторах фронта.

Речь идет о периоде с 10 октября 2023 года по 17 февраля этого года, когда главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что намерен вывести подразделения украинской армии из города Авдеевка Донецкой области.

Тяжелые бои в Авдеевке шли уже долгое время.

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