Латвийский биатлонист Расторгуев завоевал историческую медаль на чемпионате мира

Из латвийских спортсменов, медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бо, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фиойн-Майе, проехавший один штрафной круг.

Andrejs Rastorgujevs (no kreisās), Juhanness Tīngness Bē un Kantēns Fijons-Majē Фото: Reuters/ScanPix

На первом круге Расторгуев закрепился во второй половине группы, он был точен на первом огневом рубеже.

После первой стрельбы сформировалась лидерская группа из пяти биатлонистов, в которую входил и Расторгуев.

В сезоне запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло.

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