Латвийский биатлонист Расторгуев завоевал историческую медаль на чемпионате мира

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал историческую серебряную медаль в масс-старт на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 18 февраля. Это лучшее достижение латвийского биатлона за всю историю.
Из латвийских спортсменов, медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.
Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бо, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фиойн-Майе, проехавший один штрафной круг.
На первом круге Расторгуев закрепился во второй половине группы, он был точен на первом огневом рубеже.
После первой стрельбы сформировалась лидерская группа из пяти биатлонистов, в которую входил и Расторгуев.
В сезоне запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!