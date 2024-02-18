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Латвийский биатлонист Расторгуев завоевал историческую медаль на чемпионате мира

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Латвийский биатлонист Расторгуев завоевал медаль на чемпионате мира
Латвийский биатлонист Расторгуев завоевал медаль на чемпионате мира Фото: EPA/Scanpix

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев завоевал историческую серебряную медаль в масс-старт на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 18 февраля. Это лучшее достижение латвийского биатлона за всю историю.

Из латвийских спортсменов, медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бо, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фиойн-Майе, проехавший один штрафной круг.

Andrejs Rastorgujevs (no kreisās), Juhanness Tīngness Bē un Kantēns Fijons-Majē
Andrejs Rastorgujevs (no kreisās), Juhanness Tīngness Bē un Kantēns Fijons-Majē Фото: Reuters/ScanPix

На первом круге Расторгуев закрепился во второй половине группы, он был точен на первом огневом рубеже.

После первой стрельбы сформировалась лидерская группа из пяти биатлонистов, в которую входил и Расторгуев.

В сезоне запланированы еще четыре этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет в Осло.

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